Атака на поезд на Харьковщине: один человек считается без вести пропавшим
Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина в эфире «Суспільного» рассказала, как именно враг атаковал беспилотниками пассажирский поезд в регионе 27 января.
«Первый удар пришелся впереди поезда, то есть, чтобы поезд остановился. Второй удар пришелся возле пассажирского поезда, а третий удар пришелся по вагону, где находились пассажиры. Это говорит о том, что ВС РФ целенаправленно били по поезду. Они хотели сначала его остановить, а затем ударить по находившимся там людям», — подчеркнула Чирина.
Она добавила, что сейчас найдены остатки пяти тел, их лица будут устанавливать на ДНК. Еще один человек считается пропавшим без вести.
«Этот человек не выходит на связь. Мы уже связались с родственниками и устанавливаем, где этот человек находится, но по состоянию на данный момент он имеет статус пропавшей без вести», — рассказали правоохранители.
По данным прокуратуры, ориентировочно в поезде находились 200 человек, именно в пострадавшем вагоне – 18 человек.
Напомним, 27 января удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся вблизи села Языковое Барвенковской громады пассажирский поезд «Барвинково — Чоп». Один вагон был охвачен полностью огнем, второй — частично. Пять человек погибли. Еще двое пассажиров получили ранения – мужчину и женщину госпитализировали.
Читайте также: Над вокзалами Украины приспустили флаги: состояние пострадавших (дополнено)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, погибли, поезд, потяг, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Атака на поезд на Харьковщине: один человек считается без вести пропавшим», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 января 2026 в 14:24;