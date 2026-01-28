Live

Атака на поезд на Харьковщине: один человек считается без вести пропавшим

Общество 14:24   28.01.2026
Виктория Яковенко
Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина в эфире «Суспільного» рассказала, как именно враг атаковал беспилотниками пассажирский поезд в регионе 27 января.

«Первый удар пришелся впереди поезда, то есть, чтобы поезд остановился. Второй удар пришелся возле пассажирского поезда, а третий удар пришелся по вагону, где находились пассажиры. Это говорит о том, что ВС РФ целенаправленно били по поезду. Они хотели сначала его остановить, а затем ударить по находившимся там людям», — подчеркнула Чирина.

Она добавила, что сейчас найдены остатки пяти тел, их лица будут устанавливать на ДНК. Еще один человек считается пропавшим без вести.

«Этот человек не выходит на связь. Мы уже связались с родственниками и устанавливаем, где этот человек находится, но по состоянию на данный момент он имеет статус пропавшей без вести», — рассказали правоохранители.

По данным прокуратуры, ориентировочно в поезде находились 200 человек, именно в пострадавшем вагоне – 18 человек.

Напомним, 27 января удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся вблизи села Языковое Барвенковской громады пассажирский поезд «Барвинково — Чоп». Один вагон был охвачен полностью огнем, второй — частично. Пять человек погибли. Еще двое пассажиров получили ранения – мужчину и женщину госпитализировали.

