Live

На вокзалами Украины приспустили флаги: состояние пострадавших (дополнено)

Происшествия 10:25   28.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
На вокзалами Украины приспустили флаги: состояние пострадавших (дополнено) Фото: АО «Укрзалізниця»

В АО «Укрзалізниця» рассказали, что проведали пострадавших пассажиров в поезде «Барвенково — Чоп», который попал под российский обстрел. Их состояние стабильное, людей готовятся перевезти в Харьков.

Дополнено в 11:02. Над всеми вокзалами страны в знак памяти о погибших пассажирах поезда, который атаковали ВС РФ 27 января, приспустили флаги.

«Сегодняшняя минута молчания — в память и о наших воинах, и об ужасной трагедии вчера — убитых россией наших пассажиров. В течение всего дня флагманские поезда, по традиции отправляющиеся под музыку, будут отправляться в рейсы в тишине», – написали в «Укрзалізниці».

10:25. «Десять уцелевших вагонов поезда №47/103 Барвенково — Львов, Чоп уже возобновили движение и везут 147 пассажиров обратного рейса в безопасность. Поезд также забрал и группу гражданской эвакуации из Лозовой. Задержка рейса около пяти часов, но мы будем догонять отставание», – отметили железнодорожники.

Напомним, удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся вблизи села Языковое Барвенковской громады Харьковской области около 16:30 27 января пассажирский поезд «Барвенково — Чоп». Один вагон был охвачен огнем полностью, второй — частично. Пять человек погибли. Еще двое пассажиров получили ранения — мужчину и женщину госпитализировали. Также фрагменты пяти тел обнаружены на месте «прилетов». Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз, сообщили в областной прокуратуре.

Читайте также: Какие электрички на Харьковщине сегодня не едут или курсируют с задержками

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 28 января: бои в регионе, пожар, погибшие
Новости Харькова — главное 28 января: бои в регионе, пожар, погибшие
28.01.2026, 09:10
Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
27.01.2026, 14:19
Подкармливать голубей в Харькове не советует биолог (видео)
Подкармливать голубей в Харькове не советует биолог (видео)
27.01.2026, 21:22
Какие электрички на Харьковщине сегодня не едут или курсируют с задержками
Какие электрички на Харьковщине сегодня не едут или курсируют с задержками
28.01.2026, 09:57
Сегодня 28 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 января 2026: какой праздник и день в истории
28.01.2026, 06:00
На вокзалами Украины приспустили флаги: состояние пострадавших (дополнено)
На вокзалами Украины приспустили флаги: состояние пострадавших (дополнено)
28.01.2026, 10:25

Новости по теме:

23.01.2026
15 лет получил диверсант, поджигавший релейные шкафы Укрзалізниці в Харькове
11.01.2026
Какие харьковские поезда опаздывают из-за ночных обстрелов Украины
09.01.2026
Задерживаются 42 поезда, существенно опаздывают харьковские – УЗ
06.01.2026
Ряд электричек на Харьковщине изменят график движения в конце января
22.12.2025
Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На вокзалами Украины приспустили флаги: состояние пострадавших (дополнено)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 января 2026 в 10:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» рассказали, что проведали пострадавших пассажиров в поезде «Барвенково — Чоп», который попал под российский обстрел.".