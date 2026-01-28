На вокзалами Украины приспустили флаги: состояние пострадавших (дополнено)
В АО «Укрзалізниця» рассказали, что проведали пострадавших пассажиров в поезде «Барвенково — Чоп», который попал под российский обстрел. Их состояние стабильное, людей готовятся перевезти в Харьков.
Дополнено в 11:02. Над всеми вокзалами страны в знак памяти о погибших пассажирах поезда, который атаковали ВС РФ 27 января, приспустили флаги.
«Сегодняшняя минута молчания — в память и о наших воинах, и об ужасной трагедии вчера — убитых россией наших пассажиров. В течение всего дня флагманские поезда, по традиции отправляющиеся под музыку, будут отправляться в рейсы в тишине», – написали в «Укрзалізниці».
10:25. «Десять уцелевших вагонов поезда №47/103 Барвенково — Львов, Чоп уже возобновили движение и везут 147 пассажиров обратного рейса в безопасность. Поезд также забрал и группу гражданской эвакуации из Лозовой. Задержка рейса около пяти часов, но мы будем догонять отставание», – отметили железнодорожники.
Напомним, удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся вблизи села Языковое Барвенковской громады Харьковской области около 16:30 27 января пассажирский поезд «Барвенково — Чоп». Один вагон был охвачен огнем полностью, второй — частично. Пять человек погибли. Еще двое пассажиров получили ранения — мужчину и женщину госпитализировали. Также фрагменты пяти тел обнаружены на месте «прилетов». Идентификация погибших будет возможна только после проведения ДНК-экспертиз, сообщили в областной прокуратуре.
