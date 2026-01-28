Какие электрички на Харьковщине сегодня не едут или курсируют с задержками

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что некоторые электрички сегодня, 28 января, изменили свои маршруты.

Так сегодня временно не будут курсировать такие поезда:

№6809 Близнюки – Гусаровка;

№6812 Гусаровка — Лозовая.

Про обновление информации о движении этих электричек железнодорожники обещают рассказать позже. Тем временем некоторые рейсы на Харьковщине и Днепропетровщине задерживаются:

поезд №6503 Бирки – Лозовая курсирует от станции Златополь с задержкой 24 минуты;

поезд №6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский следует от станции Златополь +40 минут сверх графика;

поезд №6401 Харьков-Пассажирский – Букино ходит от станции Занки с задержкой 30 минут;

поезд №6010 Пятихатки –Днепр-Главный следует от станции Вольногорск с задержкой 40 минут.

«Причина задержки – пропуск приоритетных поездов. Уже в пути, извиняемся за ожидания», – добавили железнодорожники.