Какие электрички на Харьковщине сегодня не едут или курсируют с задержками

Общество 07:43   28.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что некоторые электрички сегодня, 28 января, изменили свои маршруты. 

Так сегодня временно не будут курсировать такие поезда:

  • №6809 Близнюки – Гусаровка;
  • №6812 Гусаровка — Лозовая.

Про обновление информации о движении этих электричек железнодорожники обещают рассказать позже. Тем временем некоторые рейсы на Харьковщине и Днепропетровщине задерживаются:

  • поезд №6503 Бирки – Лозовая курсирует от станции Златополь с задержкой 24 минуты;
  • поезд №6414 Лозовая – Харьков-Пассажирский следует от станции Златополь +40 минут сверх графика;
  • поезд №6401 Харьков-Пассажирский – Букино ходит от станции Занки с задержкой 30 минут;
  • поезд №6010 Пятихатки –Днепр-Главный следует от станции Вольногорск с задержкой 40 минут.

«Причина задержки – пропуск приоритетных поездов. Уже в пути, извиняемся за ожидания», – добавили железнодорожники.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
