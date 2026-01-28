Live

Двух человек спасли на пожаре в Харькове: горела квартира, данные ГСЧС

Происшествия 07:34   28.01.2026
Оксана Горун
Двух человек спасли на пожаре в Харькове: горела квартира, данные ГСЧС

В Харькове произошел пожар в высотке на Аэрокосмическом проспекте. Детали сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в утренней сводке.

«Два человека были спасены. Пожар возник в квартире на 12-м этаже жилого дома на проспекте Аэрокосмическом в Основянском районе города Харькова. Горела мебель и домашние принадлежности на площади 15 м кв. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных из опасной зоны были спасены два жителя квартиры: 87-летняя женщина и 58-летний мужчина. Они были госпитализированы в больницу», — проинформировали в ГСЧС.

В целом за сутки в регионе было 19 пожаров, из них три — связаны с российскими обстрелами. Из-за обстрелов огонь возник в Изюмском, Лозовском и Чугуевском районах. Наиболее трагичные последствия — у удара по пассажирскому поезду сообщением «Чоп — Барвенково» на Изюмщине: загорелся один из вагонов, нашли тела четырех погибших и еще фрагменты тел, общее количество жертв террористов будут устанавливать по ДНК.

Читайте также: Новости Харькова — главное 28 января: как прошла ночь

Автор: Оксана Горун
Популярно
Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
27.01.2026, 14:19
По свету и образованию прилетело в Харькове, Ахиллес – Герой: итоги 27 января
По свету и образованию прилетело в Харькове, Ахиллес – Герой: итоги 27 января
27.01.2026, 23:00
Подкармливать голубей в Харькове не советует биолог (видео)
Подкармливать голубей в Харькове не советует биолог (видео)
27.01.2026, 21:22
«Шахедами» атаковала РФ поезд на Харьковщине: возник пожар, пятеро погибших
«Шахедами» атаковала РФ поезд на Харьковщине: возник пожар, пятеро погибших
27.01.2026, 22:02
Новости Харькова – главное за 27 января: проблемы со светом, атака на поезд
Новости Харькова – главное за 27 января: проблемы со светом, атака на поезд
27.01.2026, 22:06
Чтобы у харьковчан был шанс: о чем антикоррупционеры договорились с мэрией 📹
Чтобы у харьковчан был шанс: о чем антикоррупционеры договорились с мэрией 📹
27.01.2026, 17:59

Новости по теме:

27.01.2026
Без света и тепла: как не превратить альтернативу в беду, советы харьковчанам
27.01.2026
Взрыв прямо в комнате: на Харьковщине пострадал ребенок, подробности
27.01.2026
В ГСЧС рассказали, что горело после ударов по Харькову и области
26.01.2026
Смертельный пожар в Мартовом: спасатели нашли тело мужчины
24.01.2026
Налет «Шахедов» на Харьков: более двух часов атаки, фото и видео с мест ударов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Двух человек спасли на пожаре в Харькове: горела квартира, данные ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 января 2026 в 07:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошел пожар в высотке на Аэрокосмическом проспекте. Детали сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в утренней сводке".