Двух человек спасли на пожаре в Харькове: горела квартира, данные ГСЧС

В Харькове произошел пожар в высотке на Аэрокосмическом проспекте. Детали сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в утренней сводке.

«Два человека были спасены. Пожар возник в квартире на 12-м этаже жилого дома на проспекте Аэрокосмическом в Основянском районе города Харькова. Горела мебель и домашние принадлежности на площади 15 м кв. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных из опасной зоны были спасены два жителя квартиры: 87-летняя женщина и 58-летний мужчина. Они были госпитализированы в больницу», — проинформировали в ГСЧС.

В целом за сутки в регионе было 19 пожаров, из них три — связаны с российскими обстрелами. Из-за обстрелов огонь возник в Изюмском, Лозовском и Чугуевском районах. Наиболее трагичные последствия — у удара по пассажирскому поезду сообщением «Чоп — Барвенково» на Изюмщине: загорелся один из вагонов, нашли тела четырех погибших и еще фрагменты тел, общее количество жертв террористов будут устанавливать по ДНК.