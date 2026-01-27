Live

«Шахедами» атаковала РФ поезд на Харьковщине: возник пожар, ранены пассажиры

Происшествия 17:22   27.01.2026
Елена Нагорная
«Шахедами» атаковала РФ поезд на Харьковщине: возник пожар, ранены пассажиры Фото: Алексей Кулеба/Telegram

Пассажирский поезд попал под удар БпЛА в Барвенковской громаде Харьковской области 27 января. 

В результате этой российской атаки произошло возгорание вагона и электровоза, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Все экстренные службы уже работают на месте. Также направляем автобусы для перевозки пассажиров», — информирует Синегубов.

Удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся пассажирский поезд «Барвенково — Львов — Чоп», уточнил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Попадание — перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар. На борту находились 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На данный момент есть двое раненых — их вывела бригада поезда и в дальнейшем передала «скорой». Оба госпитализированы», — информирует Кулеба.

Для эвакуированных пассажиров организуют резервные автобусы, а также для тех, кто ожидал на станциях обратного рейса.

Читайте также: По Харькову ударил вражеский БпЛА – Терехов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова – главное 27 января: нет света, прогноз на февраль, удар БпЛА
Новости Харькова – главное 27 января: нет света, прогноз на февраль, удар БпЛА
27.01.2026, 17:36
Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
27.01.2026, 14:19
По Харькову ударил вражеский БпЛА – Терехов
По Харькову ударил вражеский БпЛА – Терехов
27.01.2026, 16:25
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)
27.01.2026, 09:40
Мы работали всю ночь — Терехов сообщил, что 40% абонентов в Харькове без света
Мы работали всю ночь — Терехов сообщил, что 40% абонентов в Харькове без света
27.01.2026, 11:33
Чтобы у харьковчан был шанс: о чем антикоррупционеры договорились с мэрией 📹
Чтобы у харьковчан был шанс: о чем антикоррупционеры договорились с мэрией 📹
27.01.2026, 17:59

Новости по теме:

24.01.2026
Тяжелая ночь в Харькове, подозрение врачу комиссии при ТЦК – итоги 24 января
24.01.2026
Новости Харькова – главное 24 января: ночная атака, ребенок погиб в ДТП, фронт
24.01.2026
Более 100 «Шахедов» летали над регионом, по Харькову ударила и ракета (фото)
24.01.2026
«Харьков выстоял эту ночь» — Терехов о последствиях и болезненной детали атаки
24.01.2026
Налет «Шахедов» на Харьков: более двух часов атаки, фото и видео с мест ударов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Шахедами» атаковала РФ поезд на Харьковщине: возник пожар, ранены пассажиры», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 января 2026 в 17:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пассажирский поезд попал под удар БпЛА в Барвенковской громаде Харьковской области. ".