«Шахедами» атаковала РФ поезд на Харьковщине: возник пожар, ранены пассажиры
Пассажирский поезд попал под удар БпЛА в Барвенковской громаде Харьковской области 27 января.
В результате этой российской атаки произошло возгорание вагона и электровоза, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Все экстренные службы уже работают на месте. Также направляем автобусы для перевозки пассажиров», — информирует Синегубов.
Удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся пассажирский поезд «Барвенково — Львов — Чоп», уточнил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.
«Попадание — перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар. На борту находились 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На данный момент есть двое раненых — их вывела бригада поезда и в дальнейшем передала «скорой». Оба госпитализированы», — информирует Кулеба.
Для эвакуированных пассажиров организуют резервные автобусы, а также для тех, кто ожидал на станциях обратного рейса.
