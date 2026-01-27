«Шахедами» атаковала РФ поезд на Харьковщине: возник пожар, ранены пассажиры

Пассажирский поезд попал под удар БпЛА в Барвенковской громаде Харьковской области 27 января.

В результате этой российской атаки произошло возгорание вагона и электровоза, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Все экстренные службы уже работают на месте. Также направляем автобусы для перевозки пассажиров», — информирует Синегубов.

Удару тремя БпЛА типа «Шахед» подвергся пассажирский поезд «Барвенково — Львов — Чоп», уточнил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Попадание — перед тепловозом и в пассажирский вагон, в котором из-за этого возник пожар. На борту находились 291 пассажир. Людей максимально быстро эвакуировали. На данный момент есть двое раненых — их вывела бригада поезда и в дальнейшем передала «скорой». Оба госпитализированы», — информирует Кулеба.

Для эвакуированных пассажиров организуют резервные автобусы, а также для тех, кто ожидал на станциях обратного рейса.