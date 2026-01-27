«Шахедами» атакувала РФ поїзд на Харківщині: виникла пожежа, поранені пасажири

Пасажирський поїзд потрапив під удар БпЛА у Барвінківській громаді Харківської області 27 січня.

Внаслідок цієї російської атаки сталося загоряння вагона та електротяга, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Усі екстрені служби вже працюють на місці. Також спрямовуємо автобуси для перевезення пасажирів”, – інформує Синєгубов.

Удару трьома БпЛА типу «Шахед» зазнав пасажирський потяг «Барвінкове – Львів – Чоп», уточнив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

“Влучання – перед теплотягом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа. На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених – їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані”, – інформує Кулеба.

Для евакуйованих пасажирів організовують резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотний рейс.