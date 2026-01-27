По Харкову вдарив ворожий БпЛА – Терехов

Вибух жителі деяких районів Харкова чули близько 16:20.

Мер Ігор Терехов поінформував, що по Київському району міста вдарив БпЛА «Молния». Деталі з’ясовують.

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 16:05. Моніторингові канали попереджали про БпЛА «Молния», що летіла у передмісті.

Нагадаємо, напередодні ввечері в Харкові лунали вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, Харків зазнав ракетного удару – росіяни атакували енергооб’єкт. В Індустріальному районі одне з влучань припало по будівлі ліцею, там виникла пожежа, також пошкоджені 16 багатоповерхових будинків. Відомо про двох постраждалих. За даними облпрокуратури, поранення отримав охоронець ліцею, ще одна працівниця зазнала гострого стресу. У метрополітені повідомляли що був припинений рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями. Пізніше в мерії підтвердили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі у Харкові спостерігаються перебої у роботі пасажирського електротранспорту. Станом на ранок 27 січня транспорт у місті працює. Спікер АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко поінформував, що наслідки вчорашніх обстрілів системи електропостачання вже повністю відновили.