По Харкову вдарив ворожий БпЛА – Терехов
Вибух жителі деяких районів Харкова чули близько 16:20.
Мер Ігор Терехов поінформував, що по Київському району міста вдарив БпЛА «Молния». Деталі з’ясовують.
Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 16:05. Моніторингові канали попереджали про БпЛА «Молния», що летіла у передмісті.
Нагадаємо, напередодні ввечері в Харкові лунали вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, Харків зазнав ракетного удару – росіяни атакували енергооб’єкт. В Індустріальному районі одне з влучань припало по будівлі ліцею, там виникла пожежа, також пошкоджені 16 багатоповерхових будинків. Відомо про двох постраждалих. За даними облпрокуратури, поранення отримав охоронець ліцею, ще одна працівниця зазнала гострого стресу. У метрополітені повідомляли що був припинений рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями. Пізніше в мерії підтвердили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі у Харкові спостерігаються перебої у роботі пасажирського електротранспорту. Станом на ранок 27 січня транспорт у місті працює. Спікер АТ “Харківобленерго” Володимир Скічко поінформував, що наслідки вчорашніх обстрілів системи електропостачання вже повністю відновили.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, вибух, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «По Харкову вдарив ворожий БпЛА – Терехов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2026 в 16:25;