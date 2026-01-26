Вибухи в Харкові: після стрибків напруги зникло світло, частково стоїть метро

Вибухи лунали у Харкові з 19:17. Жителі Харкова та Чугуївського району спостерігали стрибки напруги, після чого електроенергія зникла. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, місто зазнало ракетного удару, пошкодження – в Індустріальному районі. Припинений рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями метро. Відомо про двох постраждалих.

Доповнено о 20:23. Станція «Академіка Павлова» відкрита для обслуговування пасажирів.

Доповнено о 20:11. Також пошкоджень зазнав дитячий садочок в Індустріальному районі.

Доповнено о 20:06. З технічних причин станція метро «Академіка Павлова» тимчасово закрита для обслуговування пасажирів.

Доповнено о 19:58. Відомо про двох постраждалих внаслідок удару по Харкову.

Одне з влучань прийшлося по будівлі школи.

Доповнено о 19:46. Є інформація про пошкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі.

Доповнено о 19:38. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Росіяни завдали ударів по Індустріальному району Харкова.

19:35. О 19:19 мер Ігор Терехов повідомив, що зафіксовано удар ворожого БпЛА по Індустріальному району.

О 19:29 він уточнив, що по місту було завдано ракетного удару.

З технічних причин рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями метро припинений. Про поновлення руху повідомлять додатково.

Моніторингові канали попереджали про запуски ракет у напрямку ХТЗ.

26 січня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ситуація з енергетикою напружена. Він також наголосив, що від інших міст Харків не відрізняється.