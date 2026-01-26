«Такої інтенсивності атак Харків не бачив давно» – Терехов про минулий тиждень
Минулого тижня ворог обстріляв Харків 35 разів. Мер Ігор Терехов зазначає: по місту били ракети, КАБи, БпЛА та РСЗВ.
«Такої інтенсивності ворожих атак, як минулого тижня, Харків не бачив уже давно. Особливо важкою була ніч з п’ятниці на суботу, коли ворог випустив по місту відразу 25 «шахедів». Маємо 46 постраждалих, серед них – двоє дітей. На жаль, одну жінку врятувати не вдалося», – зазначив міський голова.
За даними Терехова, під ворожим ударом опинилися Немишлянський, Індустріальний, Київський та Холодногірський райони. Окупанти били по енергетиці, постраждали бізнес та транспортна інфраструктура.
«Надзвичайно серйозних руйнацій зазнав житловий фонд – як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор. Тому ми одразу взялися закривати вибиті вікна та контури будівель. Роботи на дахах технічно складніші і ще тривають, але робимо все можливе, аби зберегти тепло в оселях, зважаючи на аномальні морози», – пише мер.
За тиждень тривалість повітряних тривог у Харкові склала майже 86 годин. Це на 50 годин менше, ніж по області, але напруження і рівень небезпеки все одно залишаються колосальними, підкреслив Терехов.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ситуація з енергетикою напружена. Він також підкреслив, що від інших міст Харків не відрізняється.
