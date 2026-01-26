«Всі відчуваєте». Що з енергетикою в Харкові, розповів Терехов (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ситуація з енергетикою напружена. Він також підкреслив, що від інших міст Харків не відрізняється.

«Ми не відрізняємося зовсім від інших міст. Енергетика єдина по всій Україні. Щось ми робимо, ситуація дуже напружена, і ви всі чудово відчуваєте і знаєте. І в будь-який момент може статися вибух, можуть статися «прильоти». Бо сьогодні ту тактику, яку обрав російський агресор, – вони руйнують нам генерацію, вони руйнують нам теплові мережі, наші ТЕЦи, водопостачання. Тобто ситуація дуже напружена», – зазначив міський голова, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Терехов також розповів, що цей опалювальний сезон місто проходить набагато складніше.

«Я напередодні цього опалювального сезону сказав, що він буде занадто складний, найскладніший, який ми переживали. І, на жаль, я правий був. Ми бачимо, що кожної неділі, кожного дня ми маємо масовану атаку чи то балістика, чи то БпЛА і «шахеди», які влучають. І ми вже бачимо, що це об’єкти критичної інфраструктури міста», – сказав мер.

Нагадаємо, тренд на обговорення, чому Харків виявився більш готовим до енергетичного терору, ніж столиця, задав два тижні тому президент України Володимир Зеленський. За цей комплімент харків’яни в соцмережах президенту не подякували. Адже вже наступного дня російське РСЗВ «Торнадо-С» вдарило по одній із ключових ТЕЦ, що живить Харків. Обстріли енергетичної структури майже безперервно тривали того тижня. І з минулого понеділка на Харківщині повною мірою відчули їхні наслідки.