Ситуація в енергетиці погіршилась, порівняння Києва з Харковом – огляд фонту

Соцмережі вибухнули порівняннями життя в Києві та Харкові. Ситуація в енергетиці значно погіршилася. Ворог просувається в районі Вовчанська. Про Куп’янськ російські генерали звітують у стилі фантастики. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Близько 15 атак на Харківщині на добу. Такий показник тримався в статистиці Генштабу ЗСУ протягом тижня. Ворог веде атаки на новій ділянці прикордоння – в районі сіл Дегтярне та Кругле. Інститут вивчення війни заявив про захоплення росіянами Дегтярного. Команда DeepState перенесла цей населений пункт до «сірої» зони. Ворог також має просування в районі Вовчанська. У руїнах тривають міські бої.

<br />

Харків VS Київ: Зеленський почав, соцмережі підхопили

Тренд на обговорення, чому Харків виявився більш готовим до енергетичного терору, ніж столиця, задав два тижні тому президент України Володимир Зеленський.

«Багато, бачимо, зроблено, зокрема, в Харкові. Там місцева влада підготувалася. Київ, на жаль, зробив значно менше», – сказав Зеленський.

За цей комплімент харків’яни в соцмережах президенту не подякували. Адже вже наступного дня російське РСЗВ «Торнадо-С» вдарило по одній із ключових ТЕЦ, що живить Харків. Обстріли енергетичної структури майже безперервно тривали протягом тижня. І з цього понеділка на Харківщині повною мірою відчули їхні наслідки.

«Якщо взяти обладнання, яке забезпечує місто Харків, то дуже багато розтрощеного обладнання за останні тижні ми маємо. І наші комунальні підприємства працюють на межі можливого. А хочу сказати, і за межею можливого», – розповів мер Харкова Ігор Терехов.

«У нас третій день поспіль ситуація, коли в людей можливо більше десяти годин не буде електроенергії», – зазначав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Проте і в цих умовах на прифронтовій Харківщині не оголошували надзвичайну ситуацію в енергетиці, хоча подібний режим діє в столиці та низці регіонів. Так само, за даними Синєгубова, в області немає значного попиту на пункти обігріву та «пункти незламності».

«Підстав для надзвичайної ситуації в системі енергетики в Харківській області наразі немає. Ми можемо порівнювати з Києвом, однак, знову ж таки, повторюся, ми також під загрозою обстрілів», – повідомив Синєгубов

Порівняння ситуації в Харкові зі столицею, яке з подачі політиків активно шириться мережами, є некоректним із багатьох причин. Зокрема, є очевидна політична складова в публічному невдоволенні влади міським головою Києва Віталієм Кличком. Конфлікт вертикалі державної влади з мером столиці можна спостерігати онлайн, читаючи дописи з цього приводу начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Стиль спілкування Зеленського з Кличком політолог Володимир Фесенко взагалі назвав «публічними розбірками».

Ще одна причина, чому не варто мірятися, «кому гірше, а кому краще», полягає в інтенсивності ударів, які припали на долю столиці останнім часом. Декілька масованих повітряних атак цієї зими були адресовані персонально Києву. На місто одночасно летіли десятки ракет і сотні дронів. Ексочільник Укренерго Кудрицький нагадав: Харків також сидів без електрики по кілька діб після особливо потужних обстрілів. Найбільш важкою була ситуація навесні 2024 року – після масованого удару ракетами С-300 по ТЕЦ-5.

При цьому справедливим буде порівняти не ситуацію в цілому, а конкретно рівень підготовки до ймовірних ударів по енергетиці. І тут Кудрицький, а з ним інші експерти, які знайомі із ситуацією, дійсно віддають шану Харкову. Проте це навряд чи може бути приводом для заздрості. Адже більшу готовність пояснюють більшими загрозами, які виникли для міста із самого початку повномасштабного вторгнення. Та нікуди не зникли.

Реальність у Вовчанську

Росіяни не припиняють не тільки обстріли енергетики, але й свої атаки на фронті. Найбільш загрозливо на Харківщині виглядає ситуація навколо Вовчанська.

«Червона» зона активно поширюється самим містом, а також збільшується сіра зона навколо населеного пункту, що символізує постійне просочування та фіксація ворога в цьому районі, в цій місцевості. Тут важливо відзначити, що ситуація тут дійсно погіршується», – інформує співзасновник DeepState Роман Погорілий.

«Ідуть зараз міські бої, росіяни активно лізуть через річку на південь. Але більше навіть мова йде про спробу обходу – Вільча, Вовчанські Хутори, прилеглі населені пункти доволі таки активні», – зазначив речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Фантастика в Куп’янську

На відміну від реальних успіхів у Вовчанську, всі задекларовані росіянами досягнення в Куп’янську є фейковими. І відрив вигадки від реальності стає все більшим.

«Висловлювання командувача угрупуванням військ «Захід» російського генерала Кузовльова про те, що російські війська контролюють Куп’янськ, про спроби ЗСУ пробитися до Куп’янська… Це настільки не відповідає дійсності. Це начебто з науково-фантастичного роману», – констатує воєнний оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

«Просто людина увійшла ось у цей режим відриву від реальності. І мені здається, що скоро увійде в режим відриву голови у більш буквальному сенсі. Ну, просто тому, що очевидно не тільки все втрачено. А все втрачено настільки, що неможливо це приховати навіть для власної аудиторії», – зазначив речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.