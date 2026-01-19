Live

“Не відрізняємося від України”: Терехов про ситуацію зі світлом і теплом

Події 10:53   19.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
"Не відрізняємося від України": Терехов про ситуацію зі світлом і теплом

За останні тижні росіяни розбили чимало обладнання, яке забезпечує Харків електроенергією, водою та теплом, констатував в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

Ворог робить все, щоб позбавити харків’ян звично життя – руйнує об’єкти критичної інфраструктури, що особливо ускладнює ситуацію в період холодів, зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Але ж, що стосується енергопостачання, то ми не відрізняємося від України. Є графіки відключень, за це відповідає «Укренерго», «Харківобленерго». Так, вони вимушені задіювати графіки відключень, бо немає напруги, є дефіцит в електропостачанні. Це ми чудово розуміємо”, – зазначив мер.

Водночас, у міру можливості, намагаються забезпечувати мешканців необхідними послугами, додав міський голова.

Читайте також: Вибух пролунав у Харкові: під атакою Слобідський район (доповнюється)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
