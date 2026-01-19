Чотирьма ракетами атакував ворог Харків уранці (доповнюється)

Вибух пролунав у Харкові близько 10:00.

Доповнено о 10:58. Міський голова поінформував, що вранці містом прилетіли чотири ракети. Внаслідок обстрілу є значні руйнування інфраструктури.

“Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого бпла – без постраждалих”, – додав Терехов.

Доповнено о 10:10. Терехов повідомив про ще один “приліт” у місті.

10:06. Мер Ігор Терехов зазначив, що росіяни атакували Слобідський район Харкова.

Тривога в Харкові пролунала ще о 07:20. Тоді росіяни почали атакувати безпілотниками східні області України. Попередньо, уточнили у Повітряних силах ЗСУ, ворог спочатку запускав розвідувальні БпЛА.

Незабаром росіяни почали запускати КАБи на регіон. Протягом кількох годин зранку над містом літали розвідники, писали моніторингові ТГ-канали.

Загроза повторних пусків зберігається, інформація про “приліт” оновлюватиметься