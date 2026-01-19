Live

Чотирьма ракетами атакував ворог Харків уранці (доповнюється)

Події 10:58   19.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чотирьма ракетами атакував ворог Харків уранці (доповнюється)

Вибух пролунав у Харкові близько 10:00.

Доповнено о 10:58. Міський голова поінформував, що вранці містом прилетіли чотири ракети. Внаслідок обстрілу є значні руйнування інфраструктури.

“Також у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого бпла – без постраждалих”, – додав Терехов.

Доповнено о 10:10. Терехов повідомив про ще один “приліт” у місті.

10:06. Мер Ігор Терехов зазначив, що росіяни атакували Слобідський район Харкова.

Тривога в Харкові пролунала ще о 07:20. Тоді росіяни почали атакувати безпілотниками східні області України. Попередньо, уточнили у Повітряних силах ЗСУ, ворог спочатку запускав розвідувальні БпЛА.

Незабаром росіяни почали запускати КАБи на регіон. Протягом кількох годин зранку над містом літали розвідники, писали моніторингові ТГ-канали.

Загроза повторних пусків зберігається, інформація про “приліт” оновлюватиметься

Читайте також: Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка у Немишлянському районі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“Не відрізняємося від України”: Терехов про ситуацію зі світлом і теплом
“Не відрізняємося від України”: Терехов про ситуацію зі світлом і теплом
19.01.2026, 10:53
Чотирьма ракетами атакував ворог Харків уранці (доповнюється)
Чотирьма ракетами атакував ворог Харків уранці (доповнюється)
19.01.2026, 10:58
Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі
Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі
19.01.2026, 09:41
Новини Харкова – головне 19 січня: обстріл міста, загиблі в пожежах
Новини Харкова – головне 19 січня: обстріл міста, загиблі в пожежах
19.01.2026, 10:16
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
19.01.2026, 07:20
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області
19.01.2026, 08:20

Новини за темою:

18.01.2026
Удар “Шахеда” по Харкову: стало відомо, скільки будинків пошкодив ворог
18.01.2026
Загинула 20-річна дівчина: РФ ударила вночі “Шахедом” по будинку в Харкові
15.01.2026
Стало відомо, що випустили окупанти на Харківщину (фото)
14.01.2026
Вісім постраждалих, є руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині
13.01.2026
Чим били окупанти по передмістю Харкова, встановили у прокуратурі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чотирьма ракетами атакував ворог Харків уранці (доповнюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 10:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух пролунав у Харкові близько 10:00.".