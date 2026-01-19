Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі
На місці події біля загиблої 70-річної жінки співробітники ГУ Нацполіції Харківської області знайшли тюбінг.
“За висновком судово-медичного експерта, під час первинного огляду тіла видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Попередньо встановлено, що жінка отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки”, – пишуть копи.
Слідчий вніс відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ із приміткою “нещасний випадок”.
Нагадаємо, 18 січня близько 14:00 співробітники ГУ Нацполіції у Харківській області отримали повідомлення про те, що у Немишлянському районі знайшли жінку без ознак життя. Поліцейські провели огляд місця події та опитали свідків. Жінка отримала тяжкі травми та померла до приїзду медиків. Раніше у соцмережах писали, що у районі Немишлі виявили труп жінки. Очевидці розповіли, що загибла буцімто каталася на тюбінгу і злетіла з нього.
