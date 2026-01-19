Live

Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі

Події 09:41   19.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі

На місці події біля загиблої 70-річної жінки співробітники ГУ Нацполіції Харківської області знайшли тюбінг. 

“За висновком судово-медичного експерта, під час первинного огляду тіла видимих тілесних ушкоджень не виявлено. Попередньо встановлено, що жінка отримала несумісні з життям травми під час катання з гірки”, – пишуть копи.

Слідчий вніс відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 ККУ із приміткою “нещасний випадок”.

Нагадаємо, 18 січня близько 14:00 співробітники ГУ Нацполіції у Харківській області отримали повідомлення про те, що у Немишлянському районі знайшли жінку без ознак життя. Поліцейські провели огляд місця події та опитали свідків. Жінка отримала тяжкі травми та померла до приїзду медиків. Раніше у соцмережах писали, що у районі Немишлі виявили труп жінки. Очевидці розповіли, що загибла буцімто каталася на тюбінгу і злетіла з нього.

Читайте також: Двоє загиблих та четверо постраждалих у пожежах на Харківщині: ДСНС про причини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі
Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі
19.01.2026, 09:41
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
В обленерго розповіли, коли сьогодні на Харківщині не буде світла
19.01.2026, 07:20
Сьогодні 19 січня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 січня 2026: яке свято та день в історії
19.01.2026, 06:00
Новини Харкова – головне 19 січня: загиблі в пожежах, відключення світла
Новини Харкова – головне 19 січня: загиблі в пожежах, відключення світла
19.01.2026, 08:53
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області
19.01.2026, 08:20
Де було важче на фронті на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
Де було важче на фронті на Харківщині – дані Генштабу на 08:00
19.01.2026, 08:11

Новини за темою:

18.01.2026
Удар по Харкову, смертельна поїздка на тюбінгу – головні новини 18 січня
12.01.2026
Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні
12.01.2026
На Харківщині у вогні загинула 90-річна жінка: у ДСНС назвали причину пожежі
03.01.2026
Смертельна пожежа в Новобаварському районі: горів диван і речі, загинула жінка
25.12.2025
На смерть збив пенсіонерку: поліція розшукує свідків ДТП у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Знайшли тюбінг: копи встановили, як загинула жінка в Немишлянському районі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 09:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці події біля загиблої 70-річної жінки співробітники ГУ Нацполіції Харківської області знайшли тюбінг. ".