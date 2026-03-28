Смертельна пожежа в Харкові: загинула жінка (фото)

Події 12:22   28.03.2026
Оксана Горун
Вранці 28 березня в Харкові сталася пожежа у квартирі двоповерхівки в Новобаварському районі. Про її трагічні наслідки повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 09:21.

“На місце події негайно прибули 3 оперативні відділення ДСНС. На момент їх прибуття у квартирі на другому поверсі горіли домашні речі на площі близько 1 м кв. Під час гасіння пожежі в осередку загоряння рятувальники виявили тіло 84-річної жінки”, – повідомили у ДСНС.

Вогонь загасили вже о 09:56. Ймовірною причиною пожежі вважають коротке замикання електрообігрівача.

Нагадаємо, 23 березня під час пожежі у 16-поверхівці в Харкові з вікна на 13 поверсі вистрибнула жінка похилого віку. Вона розбилася на смерть. Поліція припускає, що це було самогубство.

