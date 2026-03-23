Вистрибнула з вікна 13-го поверху через пожежу: жінка загинула в Харкові
Повідомлення про пожежу на вулиці Нескорених рятувальники отримали сьогодні, 23 березня, о 12:30. Жінка, 1949 року народження, вистрибнула з вікна квартири на 13-му поверсі, де відбувалось горіння, зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Від отриманих травм вона загинула на місці.
“На час прибуття оперативних підрозділів ДСНС вогонь поширився на площу близько 40 м кв. Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню за межі однієї квартири”, – зазначили у ДСНС.
О 14:14 загоряння повністю ліквідували. Причини пожежі наразі встановлюють.
Нагадаємо, протягом минулої доби на Харківщині вирували 17 пожеж. Чотири з них розпочалися після російських обстрілів Куп’янського, Лозівського та Чугуївського районів. Про це повідомляли у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: выпрыгнул из окна, ГСЧС, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вистрибнула з вікна 13-го поверху через пожежу: жінка загинула в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
• Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 15:00;