Вистрибнула з вікна 13-го поверху через пожежу: жінка загинула в Харкові

Повідомлення про пожежу на вулиці Нескорених рятувальники отримали сьогодні, 23 березня, о 12:30. Жінка, 1949 року народження, вистрибнула з вікна квартири на 13-му поверсі, де відбувалось горіння, зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Від отриманих травм вона загинула на місці.

“На час прибуття оперативних підрозділів ДСНС вогонь поширився на площу близько 40 м кв. Завдяки злагодженим і професійним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню за межі однієї квартири”, – зазначили у ДСНС.

О 14:14 загоряння повністю ліквідували. Причини пожежі наразі встановлюють.

Нагадаємо, протягом минулої доби на Харківщині вирували 17 пожеж. Чотири з них розпочалися після російських обстрілів Куп’янського, Лозівського та Чугуївського районів. Про це повідомляли у ГУ ДСНС України у Харківській області.