Выпрыгнула из окна 13-го этажа из-за пожара: женщина погибла в Харькове

Происшествия 15:00   23.03.2026
Виктория Яковенко
Выпрыгнула из окна 13-го этажа из-за пожара: женщина погибла в Харькове

Сообщения о пожаре на улице Нескореных спасатели получили сегодня, 23 марта, в 12:30. Женщина, 1949 года рождения, выпрыгнула из окна квартиры на 13 этаже, где произошло возгорание, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

От полученных травм она погибла на месте.

«На момент прибытия оперативных подразделений ГСЧС огонь распространился на площадь около 40 м кв. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня за пределы одной квартиры», — отметили в ГСЧС.

В 14:14 возгорание полностью ликвидировали. Причины пожара устанавливают.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, за прошедшие сутки на Харьковщине бушевали 17 пожаров. Четыре из них начались после российских обстрелов Купянского, Лозовского и Чугуевского районов. Об этом сообщали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко
  Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 15:00;

