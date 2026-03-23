Выпрыгнула из окна 13-го этажа из-за пожара: женщина погибла в Харькове
Сообщения о пожаре на улице Нескореных спасатели получили сегодня, 23 марта, в 12:30. Женщина, 1949 года рождения, выпрыгнула из окна квартиры на 13 этаже, где произошло возгорание, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
От полученных травм она погибла на месте.
«На момент прибытия оперативных подразделений ГСЧС огонь распространился на площадь около 40 м кв. Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня за пределы одной квартиры», — отметили в ГСЧС.
В 14:14 возгорание полностью ликвидировали. Причины пожара устанавливают.
Напомним, за прошедшие сутки на Харьковщине бушевали 17 пожаров. Четыре из них начались после российских обстрелов Купянского, Лозовского и Чугуевского районов. Об этом сообщали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 15:00;