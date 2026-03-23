Live

Что горело на Харьковщине после ударов БпЛА, рассказали в ГСЧС

Происшествия 07:48   23.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Что горело на Харьковщине после ударов БпЛА, рассказали в ГСЧС

В течение минувших суток на Харьковщине бушевали 17 пожаров. Четыре из них начались после российских обстрелов Купянского, Лозовского и Чугуевского районов. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«22 марта российские войска атаковали ударными беспилотниками поселок Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания произошло разрушение и возгорание двух гаражных боксов на территории медицинского учреждения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Также повреждена линия электропередач. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

После «прилета» БпЛА по Чугуеву загорелась трава на площади 30 квадратных метров, есть пострадавший. А в Старом Салтове в Чугуевском районе в результате удара беспилотника горел гараж, повреждены пять домов, авто, пострадала женщина.

Читайте также: Масштабный пожар произошел утром в частном секторе Харькова (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца
Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца
22.03.2026, 13:40
«Мы немного переживаем»: в Харькове 15% выпускников не хотят сдавать НМТ
«Мы немного переживаем»: в Харькове 15% выпускников не хотят сдавать НМТ
22.03.2026, 17:20
Сегодня 23 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 марта 2026: какой праздник и день в истории
23.03.2026, 06:00
Показала средний палец у Дерева надежды в Чугуеве: полиция разыскала девушек
Показала средний палец у Дерева надежды в Чугуеве: полиция разыскала девушек
22.03.2026, 14:32
Новости Харькова — главное за 22 марта: успехи СОУ, наступательные планы РФ
Новости Харькова — главное за 22 марта: успехи СОУ, наступательные планы РФ
22.03.2026, 20:22
Что горело на Харьковщине после ударов БпЛА, рассказали в ГСЧС
Что горело на Харьковщине после ударов БпЛА, рассказали в ГСЧС
23.03.2026, 07:48

Новости по теме:

20.03.2026
Синегубов: по «скорой» на Купянщине вновь ударили ВС РФ
20.03.2026
На Харьковщине за сутки было 30 боев – данные Генштаба на 08:00
19.03.2026
РФ захватила Александровку на Харьковщине? Что говорят в ISW
19.03.2026
Пятеро пострадавших, среди них подросток – россияне продолжают террор региона
19.03.2026
Боев на Харьковщине становится больше: 24 атаки отбили украинские воины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что горело на Харьковщине после ударов БпЛА, рассказали в ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 07:48;

