Что горело на Харьковщине после ударов БпЛА, рассказали в ГСЧС

В течение минувших суток на Харьковщине бушевали 17 пожаров. Четыре из них начались после российских обстрелов Купянского, Лозовского и Чугуевского районов. Об этом сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«22 марта российские войска атаковали ударными беспилотниками поселок Великий Бурлук Купянского района. В результате попадания произошло разрушение и возгорание двух гаражных боксов на территории медицинского учреждения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Также повреждена линия электропередач. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.

После «прилета» БпЛА по Чугуеву загорелась трава на площади 30 квадратных метров, есть пострадавший. А в Старом Салтове в Чугуевском районе в результате удара беспилотника горел гараж, повреждены пять домов, авто, пострадала женщина.