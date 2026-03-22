Live

Масштабный пожар произошел утром в частном секторе Харькова (видео)

Происшествия 14:53   22.03.2026
Елена Нагорная
22 марта в 08:55 в частном секторе Новобаварского района произошел бытовой пожар.

Возгорание возникло в хозяйственной постройке, после чего огонь перекинулся на два жилых дома. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В 10:11 пожар локализовали, а в 12:50 — полностью ликвидировали. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 22 марта россияне атаковали ударными беспилотниками поселок Великий Бурлук Купянского района. В результате попаданий загорелись два гаражных бокса на территории медучреждения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Читайте также: Сутки на Харьковщине — авиаудар по Осколу и «прилеты» еще двух десятков БпЛА

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Масштабный пожар произошел утром в частном секторе Харькова (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 марта 2026 в 14:53;

