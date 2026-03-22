Масштабный пожар произошел утром в частном секторе Харькова (видео)

22 марта в 08:55 в частном секторе Новобаварского района произошел бытовой пожар.

Возгорание возникло в хозяйственной постройке, после чего огонь перекинулся на два жилых дома. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В 10:11 пожар локализовали, а в 12:50 — полностью ликвидировали. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 22 марта россияне атаковали ударными беспилотниками поселок Великий Бурлук Купянского района. В результате попаданий загорелись два гаражных бокса на территории медучреждения. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.