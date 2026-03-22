Масштабна пожежа сталася зранку у приватному секторі Харкова (відео)

22 березня о 08:55 у приватному секторі Новобаварського району сталася побутова пожежа.

Загоряння виникло у господарській споруді, після чого вогонь перекинувся на два житлові будинки. Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

О 10:11 пожежу локалізували, а о 12:50 – повністю ліквідували. Постраждалих немає. Причини займання встановлюють.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 22 березня росіяни атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучань спалахнули два гаражні бокси на території медустанови. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів.