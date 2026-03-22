Масштабна пожежа сталася зранку у приватному секторі Харкова (відео)

Події 14:53   22.03.2026
Елена Нагорная
Масштабна пожежа сталася зранку у приватному секторі Харкова (відео)

22 березня о 08:55 у приватному секторі Новобаварського району сталася побутова пожежа.

Загоряння виникло у господарській споруді, після чого вогонь перекинувся на два житлові будинки. Загальна площа пожежі склала 150 квадратних метрів, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

О 10:11 пожежу локалізували, а о 12:50 – повністю ліквідували. Постраждалих немає. Причини займання встановлюють.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вранці 22 березня росіяни атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок влучань спалахнули два гаражні бокси на території медустанови. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів.

Читайте також: Доба на Харківщині – авіаудар по Осколу та «прильоти» ще двох десятків БпЛА

Автор: Елена Нагорная
Масштабна пожежа сталася зранку у приватному секторі Харкова (відео)
Масштабна пожежа сталася зранку у приватному секторі Харкова (відео)
22.03.2026, 14:53
Військовий шпиталь у Харкові тепер частково живитиметься енергією Сонця
Військовий шпиталь у Харкові тепер частково живитиметься енергією Сонця
22.03.2026, 13:40
Йшов вулицею і наступив на невідомий предмет: на Харківщині загинув чоловік
Йшов вулицею і наступив на невідомий предмет: на Харківщині загинув чоловік
22.03.2026, 12:42
Показала середній палець біля Дерева надії в Чугуєві: поліція розшукала дівчат
Показала середній палець біля Дерева надії в Чугуєві: поліція розшукала дівчат
22.03.2026, 14:32
РФ готується до наступів на Харківщині найближчими тижнями-днями — Трегубов
РФ готується до наступів на Харківщині найближчими тижнями-днями — Трегубов
22.03.2026, 10:07
Сьогодні 22 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 березня 2026: яке свято та день в історії
22.03.2026, 06:00

Новини за темою:

22.03.2026
Територію медзакладу у Великому Бурлуку на Харківщині атакували БпЛА
17.03.2026
ДСНС на Харківщині закликає рибалок залишити небезпечний лід. Чи вдається? 📹
17.03.2026
Яка ситуація з підтопленнями на Харківщині – оперативна інформація ДСНС
12.03.2026
Синєгубов звернувся до батьків після трагедії на водоймі в Харкові
12.03.2026
Трагедія в Харкові: шестеро дітей провалилися під лід, двоє з них загинули


  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 14:53;

