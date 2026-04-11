БпЛА вночі вдарив по адмінбудівлі у Великому Бурлуку — наслідки (фото)

Події 08:41   11.04.2026
Олена Нагорна
У ніч проти 11 квітня російський БпЛА вдарив по адміністративній будівлі у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Внаслідок атаки виникла пожежа площею 60 квадратних метрів. Минулося без постраждалих, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Як інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби під ударами росіян було сім населених пунктів області. У Великому Бурлуку пошкоджені адміністративна будівля та банк.

На Ізюмщині пошкоджено 13 приватних будинків, два трактори, електромережі в селі Капитолівка) та 15 приватних будинків у селі Діброва. У місті Лозова пошкоджена залізнична інфраструктура.

Протягом доби армія РФ застосувала по Харківщині РСЗВ, 14 КАБів, 10 БпЛА типу «Герань-2», FPV-дрон та ще три БпЛА, тип яких встановлюють.

Стало відомо, що внаслідок обстрілу 9 квітня в селищі Ківшарівка Куп’янської громади загинув 52-річний чоловік, ще один чоловік 48 років постраждав.

