БпЛА вночі вдарив по адмінбудівлі у Великому Бурлуку — наслідки (фото)
У ніч проти 11 квітня російський БпЛА вдарив по адміністративній будівлі у селищі Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.
Внаслідок атаки виникла пожежа площею 60 квадратних метрів. Минулося без постраждалих, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Як інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби під ударами росіян було сім населених пунктів області. У Великому Бурлуку пошкоджені адміністративна будівля та банк.
На Ізюмщині пошкоджено 13 приватних будинків, два трактори, електромережі в селі Капитолівка) та 15 приватних будинків у селі Діброва. У місті Лозова пошкоджена залізнична інфраструктура.
Протягом доби армія РФ застосувала по Харківщині РСЗВ, 14 КАБів, 10 БпЛА типу «Герань-2», FPV-дрон та ще три БпЛА, тип яких встановлюють.
Стало відомо, що внаслідок обстрілу 9 квітня в селищі Ківшарівка Куп’янської громади загинув 52-річний чоловік, ще один чоловік 48 років постраждав.
Читайте також: Більшість атак РФ на Харківщині були у прикордонні — зведення Генштабу
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: великий бурлук, ГСЧС в Харьковской области, новини Харкова, обстріли, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «БпЛА вночі вдарив по адмінбудівлі у Великому Бурлуку — наслідки (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 08:41;