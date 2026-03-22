Територію медзакладу у Великому Бурулку на Харківщині атакували БпЛА
Вранці 22 березня росіяни атакували ударними безпілотниками селище Великий Бурлук Куп’янського району.
Внаслідок влучань спалахнули два гаражні бокси на території медустанови. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Також була пошкоджена лінія електропередачі, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Минулося без жертв та постраждалих.
За даними начальника Куп’янської РВА Андрія Канашевича, ударів БпЛА по селищу Великий Бурлук було завдано о 09:30 та 10:20. Попередньо, це були «герані-2». Окрім гаражів пошкоджені складські приміщення.
Читайте також: Доба на Харківщині – авіаудар по Осколу та “прильоти” ще двох десятків БпЛА
Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 11:27;