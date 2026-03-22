Харківщину атакували КАБом і двома десятками БпЛА — Синєгубов про минулу добу
Протягом минулої доби військові РФ обстріляли 12 населених пунктів Харківської області. Постраждалих двоє: 31-річний чоловік у селі Дубівка Дергачівської громади та 62-річна жінка у селі Оскіл з гострою реакцією на стрес.
Як повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов, росіяни скинули на Харківщину КАБ, застосували БпЛА «Герань-2», чотири БпЛА «Молния», п’ять FPV-дронів та ще вісім БпЛА, тип яких встановлюють.
У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок та електромережі (село Шипувате), електромережі (село Братениця); в Ізюмському районі – приватний будинок (село Оскіл); у Харківському районі – автомобіль (село Дубівка), у Чугуївському районі – приватний будинок (село Шестакове) та залізничну інфраструктуру (село Дачне).
Як уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області, по селу Оскіл росіяни завдали ударів авіабомбами. 62-річна постраждала – жителька одного з пошкоджених приватних домоволодінь.
Нагадаємо, також 21 березня у селі Мирне Ізюмського району 50-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої на городі на території приватного домоволодіння. Його ушпиталили до Обласної клінічної лікарні у Харкові.
Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, Олег Синегубов;
Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 08:50;