Де на Харківщині напередодні точилися бої: війська РФ штурмували 13 разів

Тринадцять штурмів військових РФ зафіксував минулої доби в Харківській області Генштаб ЗСУ.

На Південно–Слобожанському напрямку росіяни вісім разів намагалися прорвати оборонні рубежі в районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Стариця, Охрімівка та Синельникове.

На Куп’янському напрямку супротивник п’ять разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 940 осіб. Також росіяни втратили три танки, одну бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 1885 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Як повідомляв у зведенні за 21 березня американський Інститут вивчення війни (ISW), українські війська нещодавно просунулися на південь від села Піщане на Куп’янському напрямку.