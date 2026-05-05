Вісім разів атакував ворог на Харківщині з початку доби: дані ГШ на 16:00

Фронт 16:43   05.05.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував в напрямку Радьківки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 65 атак, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, прикордонники зупинили спробу штурму на Харківщині та взяли в полон військовослужбовця РФ. Це сталося в районі села Землянка – подробиці.

Читайте також: У громаді під Харковом – «приліт»: лунає серія вибухів, виникла пожежа

Автор: Вікторія Яковенко
