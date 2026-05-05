У громаді під Харковом – «приліт»: лунає серія вибухів, виникла пожежа

Події 15:50   05.05.2026
Вікторія Яковенко
Внаслідок ворожого удару виникла пожежа в Малоданилівській громаді, повідомив її очільник Олександр Гололобов близько 15:30.

Він також зазначив, що триває серія вибухів.

«Будь ласка, будьте обережні, максимально віддаляйтеся від епіцентру», – звернувся Гололобов.

Нагадаємо, вранці 5 травня росіяни обстріляли Харків двічі. За даними мера Ігоря Терехова, ворог випустив по місту дві ракети. Також місто атакували ворожі БпЛА. «Прильоти» зафіксували в Холодногірському та Основ’янському районах.

Як повідомили в обласній прокуратурі, вранці 5 травня армія РФ атакувала Харків БпЛА типу «Герань-2». Влучання зафіксували на територіях двох об’єктів залізничної інфраструктури. Чоловік отримав поранення, жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Вибухи також лунали в місті після 12:30. БпЛА атакували Холодногірський та Київський райони.

