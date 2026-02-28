У Харкові чули вибух: ПС ЗСУ повідомляли про «швидкісну ціль»

Близько 13:13 у Харкові було чутно вибух.

Доповнено о 13:28. Попередньо встановлено, що влучання відбулося за межами населеного пункту Малоданилівської громади, пише її голова Олександр Гололобов. Він додав, що інформація про постраждалих не надходила.

13:16. У Повітряних силах ЗСУ близько 13:10 попереджали про швидкісну ціль, яка летіла у бік міста Харків.

Офіційної інформації про «приліт» у місті не було.

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав, що дуже гучно в одному з населених пунктів громади. Він закликав жителів бути обережними.

Нагадаємо, вибухи також чули в Харкові після 12:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що в місті зафіксували удар групою ворожих бойових дронів по Холодногірському району. Попередньо, постраждалих внаслідок удару немає, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.