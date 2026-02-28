У Харкові чули вибух: ПС ЗСУ повідомляли про «швидкісну ціль»
Близько 13:13 у Харкові було чутно вибух.
Доповнено о 13:28. Попередньо встановлено, що влучання відбулося за межами населеного пункту Малоданилівської громади, пише її голова Олександр Гололобов. Він додав, що інформація про постраждалих не надходила.
13:16. У Повітряних силах ЗСУ близько 13:10 попереджали про швидкісну ціль, яка летіла у бік міста Харків.
Офіційної інформації про «приліт» у місті не було.
Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав, що дуже гучно в одному з населених пунктів громади. Він закликав жителів бути обережними.
Нагадаємо, вибухи також чули в Харкові після 12:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що в місті зафіксували удар групою ворожих бойових дронів по Холодногірському району. Попередньо, постраждалих внаслідок удару немає, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, малоданиловская громада, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Харкові чули вибух: ПС ЗСУ повідомляли про «швидкісну ціль»», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2026 в 13:28;