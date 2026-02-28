Live

У Харкові чули вибух: ПС ЗСУ повідомляли про «швидкісну ціль»

Події 13:28   28.02.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові чули вибух: ПС ЗСУ повідомляли про «швидкісну ціль»

Близько 13:13 у Харкові було чутно вибух.

Доповнено о 13:28. Попередньо встановлено, що влучання відбулося за межами населеного пункту Малоданилівської громади, пише її голова Олександр Гололобов. Він додав, що інформація про постраждалих не надходила.

13:16. У Повітряних силах ЗСУ близько 13:10 попереджали про швидкісну ціль, яка летіла у бік міста Харків.

Офіційної інформації про «приліт» у місті не було.

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав, що дуже гучно в одному з населених пунктів громади. Він закликав жителів бути обережними.

Нагадаємо, вибухи також чули в Харкові після 12:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що в місті зафіксували удар групою ворожих бойових дронів по Холодногірському району. Попередньо, постраждалих внаслідок удару немає, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики
Ворожі БпЛА двічі атакували “швидку” на Харківщині: як врятувалися медики
28.02.2026, 14:04
Група ворожих БпЛА атакувала Харків – Терехов
Група ворожих БпЛА атакувала Харків – Терехов
28.02.2026, 12:21
Вибухи в Ірані: Ізраїль повідомляє про «превентивний удар», заява Трампа 📹
Вибухи в Ірані: Ізраїль повідомляє про «превентивний удар», заява Трампа 📹
28.02.2026, 10:39
Працює чи ні? Чому закривали ковзанку в Харкові, графік, чи витримає +10
Працює чи ні? Чому закривали ковзанку в Харкові, графік, чи витримає +10
28.02.2026, 12:25
Сьогодні 28 лютого 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 лютого 2026: яке свято та день в історії
28.02.2026, 06:00
Понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину минулої доби: наслідки
Понад пів сотні БпЛА атакували Харківщину минулої доби: наслідки
28.02.2026, 09:01

Новини за темою:

28.02.2026
У Харкові чули вибух: ПС ЗСУ повідомляли про «швидкісну ціль»
28.02.2026
Група ворожих БпЛА атакувала Харків – Терехов
27.02.2026
У Харкові чули вибухи: БпЛА вдарив по підприємству – Терехов
23.02.2026
БпЛА атакували Харків: Терехов повідомив про «прильоти» у приватному секторі
20.02.2026
Сьогодні вранці росіяни вдарили ракетою по Слобідському району


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові чули вибух: ПС ЗСУ повідомляли про «швидкісну ціль»», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2026 в 13:28;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:13 у Харкові було чутно вибух.".