В Харькове слышали взрыв: ВС ВСУ сообщали о «скоростной цели»

Происшествия 13:28   28.02.2026
Виктория Яковенко
В Харькове слышали взрыв: ВС ВСУ сообщали о «скоростной цели»

Около 13:13 в Харькове был слышен взрыв.

Дополнено в 13:28. Предварительно установлено, что попадание произошло за пределами населенного пункта Малоданиловской громады, пишет глава Александр Гололобов. Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.

13:16. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели, летевшей в сторону города.

Официальной информации о «прилете» в городе не было.

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов написал, что очень громко в одном из населенных пунктов громады. Он призвал жителей быть осторожными.

Напомним, взрывы также слышали в Харькове после 12:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали удар группой вражеских боевых дронов по Холодногорскому району. Предварительно, пострадавших в результате удара нет, информировал глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
