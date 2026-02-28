В Харькове слышали взрыв: ВС ВСУ сообщали о «скоростной цели»
Около 13:13 в Харькове был слышен взрыв.
Дополнено в 13:28. Предварительно установлено, что попадание произошло за пределами населенного пункта Малоданиловской громады, пишет глава Александр Гололобов. Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
13:16. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели, летевшей в сторону города.
Официальной информации о «прилете» в городе не было.
Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов написал, что очень громко в одном из населенных пунктов громады. Он призвал жителей быть осторожными.
Напомним, взрывы также слышали в Харькове после 12:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали удар группой вражеских боевых дронов по Холодногорскому району. Предварительно, пострадавших в результате удара нет, информировал глава ХОВА Олег Синегубов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, малоданиловская громада, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове слышали взрыв: ВС ВСУ сообщали о «скоростной цели»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2026 в 13:28;