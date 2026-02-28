Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов (дополняется)
Взрывы слышали в Харькове после 12:00.
Дополнено в 12:21. Предварительно, пострадавших в результате удара нет, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
12:16. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали удар группой вражеских боевых дронов по Холодногорскому району. Мэр призвал быть осторожными.
Около 11:40 мониторинговые каналы предупреждали, что в сторону города летит группа вражеских дронов.
Ранее МГ «Объектив» сообщала: не один, а по меньшей мере два российских дрона на оптоволокне уже долетели до окрестностей Харькова. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Кроме эпизода с ударом в дерево, который подтвердила областная прокуратура, был еще и «прилет» по автомобилю. Он произошел на северной окраине города. Видео опубликовали в российских каналах. А его реальность подтвердил советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов. Эти факты свидетельствуют: БпЛА на оптоволокне обнаружили длинный наземный коридор в сторону Харькова и достают на расстояние около 21 км. Аналитики сделали неутешительный прогноз: такое увеличение дальности действия оптоволоконных FPV позволит российским войскам преследовать гражданское население Харькова.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2026 в 12:21;