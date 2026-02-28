Live

Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов (дополняется)

Происшествия 12:21   28.02.2026
Виктория Яковенко
Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов (дополняется) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Взрывы слышали в Харькове после 12:00.

Дополнено в 12:21. Предварительно, пострадавших в результате удара нет, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

12:16. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали удар группой вражеских боевых дронов по Холодногорскому району. Мэр призвал быть осторожными.

Около 11:40 мониторинговые каналы предупреждали, что в сторону города летит группа вражеских дронов.

Ранее МГ «Объектив» сообщала: не один, а по меньшей мере два российских дрона на оптоволокне уже долетели до окрестностей Харькова. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Кроме эпизода с ударом в дерево, который подтвердила областная прокуратура, был еще и «прилет» по автомобилю. Он произошел на северной окраине города. Видео опубликовали в российских каналах. А его реальность подтвердил советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов. Эти факты свидетельствуют: БпЛА на оптоволокне обнаружили длинный наземный коридор в сторону Харькова и достают на расстояние около 21 км. Аналитики сделали неутешительный прогноз: такое увеличение дальности действия оптоволоконных FPV позволит российским войскам преследовать гражданское население Харькова.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 28 февраля: где были бои, БпЛА атакуют город
Новости Харькова – главное за 28 февраля: где были бои, БпЛА атакуют город
28.02.2026, 12:19
Сегодня 28 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 февраля 2026: какой праздник и день в истории
28.02.2026, 06:00
Ситуация со светом на Харьковщине, какой рекорд установили жители — облэнерго
Ситуация со светом на Харьковщине, какой рекорд установили жители — облэнерго
27.02.2026, 14:19
Более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: последствия
Более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: последствия
28.02.2026, 09:01
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
В Харькове ликвидировали коммунальное предприятие времен Кернеса
26.02.2026, 18:42
ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне
ISW: ситуация на фронте на Харьковщине, почему жалуются россияне
28.02.2026, 07:12

Новости по теме:

28.02.2026
Более полусотни БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: последствия
27.02.2026
Первые минуты после атаки РФ на Харьков показали копы (видео)
27.02.2026
БпЛА атаковали село в Харьковском районе: среди пострадавших – дети
26.02.2026
Атака РФ на Харьков: повреждено более полутора сотен зданий (фото)
26.02.2026
Атака РФ на Харьков: Синегубов сообщил, были ли «прилеты» по энергообъектам


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов (дополняется)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2026 в 12:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы слышали в Харькове после 12:00.".