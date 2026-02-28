Группа вражеских БпЛА атаковала Харьков – Терехов (дополняется)

Взрывы слышали в Харькове после 12:00.

Дополнено в 12:21. Предварительно, пострадавших в результате удара нет, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

12:16. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали удар группой вражеских боевых дронов по Холодногорскому району. Мэр призвал быть осторожными.

Около 11:40 мониторинговые каналы предупреждали, что в сторону города летит группа вражеских дронов.

Ранее МГ «Объектив» сообщала: не один, а по меньшей мере два российских дрона на оптоволокне уже долетели до окрестностей Харькова. Об этом пишут аналитики Института изучения войны. Кроме эпизода с ударом в дерево, который подтвердила областная прокуратура, был еще и «прилет» по автомобилю. Он произошел на северной окраине города. Видео опубликовали в российских каналах. А его реальность подтвердил советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов. Эти факты свидетельствуют: БпЛА на оптоволокне обнаружили длинный наземный коридор в сторону Харькова и достают на расстояние около 21 км. Аналитики сделали неутешительный прогноз: такое увеличение дальности действия оптоволоконных FPV позволит российским войскам преследовать гражданское население Харькова.