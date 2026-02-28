Група ворожих БпЛА атакувала Харків – Терехов (доповнюється)

Вибухи чули в Харкові після 12:00.

Доповнено о 12:21. Попередньо, постраждалих внаслідок удару немає, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

12:16. Мер Ігор Терехов повідомив, що в місті зафіксували удар групою ворожих бойових дронів по Холодногірському району. Міський голова закликав бути обережними.

Близько 11:40 моніторингові канали попереджали, що в бік міста летить група ворожих дронів.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла: не один, а щонайменше два російські дрони на оптоволокні вже долетіли до околиць Харкова. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Крім епізоду з ударом у дерево, який підтвердила обласна прокуратура, був ще й «приліт» по автівці. Він стався на північній околиці міста. Відео опублікували в російських каналах. А його реальність підтвердив радник міністра оборони України Сергій «Флеш» Бескрестнов. Ці факти свідчать: БпЛА на оптоволокні знайшли довгий наземний коридор в бік Харкова та дістають на відстань близько 21 км. Аналітики зробили невтішний прогноз: таке збільшення дальності дії оптоволоконних FPV дозволить російським військам переслідувати цивільне населення Харкова.