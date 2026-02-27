Це дозволить військам РФ переслідувати населення Харкова – ISW про загрозу

Інститут вивчення війни (ISW) з усією серйозністю відреагував на повідомлення про перший FPV-дрон на оптоволокні, який досяг Харкова.

“25 лютого Харківська обласна прокуратура повідомила, що російський безпілотник з оптоволоконною системою огляду від першої особи вперше досяг Київського району на північній околиці Харкова. Російський загін спецназу “Анвар” (можливо, мається на увазі добровільний загін БАРС-25 “Анвар”) 25 лютого опублікував відеозапис з геолокацією, на якому російський безпілотник з оптоволоконною системою огляду врізається в автомобіль, що рухається трасою М-03 на північній околиці Харкова, що вказує на те, що російські сили запустили ще один безпілотник із оптоволоконною системою огляду від першої особи на відстань приблизно 21 кілометр від міжнародного кордону”, – повідомили осінтери.

Посилаючись на слова радника міністра оборони України Сергій “Флеша” Бескрестнова, в ISW зазначили: щоб долетіти до Харкова FPV на оптоволокні мав знайти підходящий довгий наземний коридор, адже регіон густо населений, і перешкод для прольоту дрона безліч. Хай там як – такий шлях знайдено.

“Російські війська тепер можуть завдавати ударів з використанням оптоволоконних FPV-технологій по самому Харкову, і такі удари по українських наземних лініях зв’язку в цьому районі можуть передвіщати кампанію повітряного перехоплення на полі бою на півночі Харківської області. Таке збільшення дальності дії оптоволоконних FPV-технологій також дозволить російським військам переслідувати цивільне населення Харкова — подібно до того, як російські війська використовують тактичні безпілотники, щоб зробити життя поблизу лінії фронту нестерпним для мирного населення“, – вважають в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, про приліт по дереву в Київському районі Харкова російського дрона на оптоволокні заявила облпрокуратура. Такі дрони не пригнічуються РЕБ. Раніше до міста вони не дотягувалися. Відео з “прильотом” дрона по автівці, на яке посилаються в Інституті вивчення війни, – це інший епізод. Про нього повідомляв Сергій Бескрестнов, а також – голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов.