«Прильоти» по Харкову, перший FPV на оптоволокні в місті — підсумки 26 лютого

Дві години нічного терору пережив Харків. FPV-дрон на оптоволокні вперше долетів до обласного центру. Ухилянта-коригувальника викрила СБУ на Харківщині. Рівень води в річках виріс. Операція «Первоцвіт» стартувала на Харківщині. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 26 лютого.

Унаслідок ударів по місту постраждали 14 людей, повідомив мер Ігор Терехов. Десятьох із них ушпиталили. Також дісталося передмістю. Через приліт БпЛА поруч із багатоквартирним будинком поранені та шоковані шестеро жителів Рай-Оленівки. З них двоє – діти, відзначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними Терехова, по Харкову прилетіли два балістичні «іскандери» та 18 «шахедів». Наслідки зафіксували на 12 локаціях у п’яти районах міста. Найтяжчі – в Салтівському та Слобідському. У кожному дрони знищили вщент по два приватні будинки. Минулося без загиблих. З-під руїн одного з домів рятувальники встигли витягнути живою дівчину. Трьом родинам доведеться тепер жити в гуртожитку, відзначив мер. Також були «прильоти» по промисловому підприємству. Перебитий газогін, який живить один із районів, були пошкодження електромережі тролейбусів. Дісталося й Центральному парку. Одна з ракет вибухнула вдруге на тому ж місці, куди вже били раніше. Пошкоджений водовід. Знищені два дерева. Ще півтора десятка – обгоріли.

Про це заявила облпрокуратура. Такі дрони не придушуються РЕБ. Раніше до міста вони не дотягувалися. Влучання було в дерево в Київському районі. На цьому тлі голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов закликав пришвидшити встановлення антидронових сіток.

Подробиці повідомив речник відомства Владислав Абдула. Він заявив, що харків’янин допомагав ворогу в нових спробах «пробитися» до Куп’янська. Переховуючись від мобілізації у батьків в Печенігах, чоловік шукав і здавав позиції Сил оборони та досліджував наслідки ударів. У прокуратурі уточнили: особливо фігуранта цікавила дамба Печенізького водосховища. Інформацію він передавав куратору з ГРУ. За версією слідства, на ворога житель Харкова працював задля «безпечної евакуації» себе-улюбленого на територію країни-агресорки. Йому повідомили про підозру в держзраді. Залишок життя ухилянт може провести за ґратами.

Заступник начальника ХОВА Євген Іванов повідомив: впродовж зими фіксують підвищення рівня води в річках регіону. Рятувальники майже сотню разів виїжджали ліквідовувати наслідки підтоплення. Наразі чергують 3000 працівників і 1000 одиниць техніки.

Держекоінспекція нагадала: більшість весняних квітів, які зацвітають найпершими, занесені до Червоної книги. Проте торгівля ними розгортається на Харківщині щовесни. Жителів закликають не збирати та не купувати перші весняні квіти. І нагадують: за збут передбачені штрафи. До понад 3,5 тисячі гривень.

