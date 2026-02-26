Удари по Центральному парку та газогону в Харкові: Терехов про наслідки
Харківський міський голова Ігор Терехов у етері нацмарафону 26 лютого поінформував: після нічної атаки РФ у місті продовжують відновлювати газопостачання житлових будиинків, пошкоджені водопровід та контактна мережа тролейбуса.
“Було влучання та пошкоджений газогін, який заживлював один із районів міста Харкова. Зараз нам уже вдалося завдяки наполегливій праці представників газового хозяйства відновили газопостачання великої лікарні в Харкові. Крім цього, працюємо для того, щоб відновити газопостачання і житлових будинків багатоповерхових, і приватних житлових будинків. І будемо робити все, щоб якнайшвидше все це усунути“, – повідомив Терехов.
Також “прильоти” пошкодили водопостачання та електромережі в місті, дісталося й улюбленому парку харків’ян.
“Зараз працюють наші комунальні служби щодо відновлення електромереж, по яких було влучання. Практично зупинився тролейбусний маршрут в одному з районів міста Харкова. Було влучання в Центральний парк культури та відпочинку. І там теж було пошкоджено водогін. Крім цього, розтрощене асфальтове покриття, розтрощене освітлення. У Центральному парку ми теж наводимо лад”, – сказав мер Харкова.
Відео: нацмарафон «Єдині новини»
Він зазначив, що тактика росіян у терорі мирного населення періодично змінюється, “але пріоритетом залишаються енергетичні об’єкти, теплогенеруючі станції, газогони, водогони, критична інфраструктура, яка заживлює місто“.
Читайте також: Дівчину в Харкові врятували з-під завалів уночі: чотири будинки знищені (відео)
Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 03:38 ночі 26 лютого. Під масованою атакою була вся Україна, дісталося Києву. По Харкову вдарили 18 “шахедів” і дві ракети, повідомив мер Ігор Терехов. Відомо про руйнування приватних будинків — у Салтівському та Слобідському районах, а також пошкодження стіни багатоповерхівки в Шевченківському районі. “Приліт” був і в передмісті – по селу Рай-Оленівка. Загалом ДСНС повідомила про 16 постраждалих, з них двоє дітей.
