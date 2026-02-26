Live

Харків – під комбінованою атакою – Терехов: вибухи вночі 26 лютого

Події 04:05   26.02.2026
Оксана Горун
Харків – під комбінованою атакою – Терехов: вибухи вночі 26 лютого

У Харкові вночі лунають вибухи. Перший чули близько 03:38, потім почалася серія. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що атакують ракетами та БпЛА.

Після перших двох вибухів Терехов повідомив : ” Місто під атакою ворожих “шахедів”. Будьте обережні – над містом ще є бойові дрони”.

Однак до дронів додалися і швидкісні цілі.

“Харків під комбінованою атакою з повітря – на місто летять дрони і ракети. Перші два вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах. Деталі зʼясовуємо”, – уточнив міський голова слідом.

Сильний вибух пролунав близько 04:02. Атака на місто триває. Інформація доповнюватиметься.

Автор: Оксана Горун
