Харків – під комбінованою атакою – Терехов: вибухи вночі 26 лютого
У Харкові вночі лунають вибухи. Перший чули близько 03:38, потім почалася серія. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що атакують ракетами та БпЛА.
Після перших двох вибухів Терехов повідомив : ” Місто під атакою ворожих “шахедів”. Будьте обережні – над містом ще є бойові дрони”.
Однак до дронів додалися і швидкісні цілі.
“Харків під комбінованою атакою з повітря – на місто летять дрони і ракети. Перші два вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах. Деталі зʼясовуємо”, – уточнив міський голова слідом.
Сильний вибух пролунав близько 04:02. Атака на місто триває. Інформація доповнюватиметься.
