Харьков — под комбинированной атакой — Терехов: взрывы ночью 26 февраля
В Харькове ночью раздаются взрывы. Первый слышали около 03:38, затем началась серия. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что атакуют ракетами и БпЛА.
После первых двух взрывов Терехов сообщил: «Город под атакой вражеских «шахедов». Будьте осторожны – над городом еще есть боевые дроны».
Однако к дронам добавились и скоростные цели.
«Харьков под комбинированной атакой с воздуха – на город летят дроны и ракеты. Первые два взрыва прогремели в Шевченковском и Киевском районах. Детали выясняем», — уточнил городской голова следом.
Сильный взрыв прозвучал около 04:02. Атака на город продолжается. Информация будет дополняться.
Читайте также: «Разборки как у Тарантино» и харьковский след в теракте — итоги 25 февраля
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, ракети, терехов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьков — под комбинированной атакой — Терехов: взрывы ночью 26 февраля», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 04:05;