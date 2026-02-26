Харьков — под комбинированной атакой — Терехов: взрывы ночью 26 февраля

В Харькове ночью раздаются взрывы. Первый слышали около 03:38, затем началась серия. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что атакуют ракетами и БпЛА.

После первых двух взрывов Терехов сообщил: «Город под атакой вражеских «шахедов». Будьте осторожны – над городом еще есть боевые дроны».

Однако к дронам добавились и скоростные цели.

«Харьков под комбинированной атакой с воздуха – на город летят дроны и ракеты. Первые два взрыва прогремели в Шевченковском и Киевском районах. Детали выясняем», — уточнил городской голова следом.

Сильный взрыв прозвучал около 04:02. Атака на город продолжается. Информация будет дополняться.