«Разборки как у Тарантино» и харьковский след в теракте — итоги 25 февраля

Оккупанты в Харьковской области создали «материал для Тарантино». «Харьковский след» обнаружили в теракте, произошедшем во Львове. РФ непрерывно атакует газовые объекты в Харьковской области. БпЛА нанес удар по Киевскому району Харькова. Терехов созывает горсовет на сессию. Монету в честь Харьковской области выпустил НБУ. Погода в марте будет нормальной. МГ «Объектив» напоминает главные новости 25 февраля.

Так ее определили авторы канала проекта «Хочу жить». Подробности они узнали из первых рук – от российского вояки из 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Подтверждена гибель шестерых захватчиков и ранение еще двоих. Причиной стали внутренние «разборки» между штурмовиками и подразделением БпЛА. Бойцы 121-го МСП пришли на позиции беспилотников в Лимане Первом и избили их за дружественный огонь FPV-дроном по своему квадроциклу. А также отобрали оборудование. Когда командир подразделения БпЛА Юрий Давыдов узнал об этом, решил наказать обидчиков и вернуть технику. Вторая встреча подразделений для многих стала фатальной. Один из беспилотчиков – сержант Петухов – перегнул палку с оскорблениями в адрес бывшего зека гранатометчика Королева. Поэтому тот открыл огонь. Петухов и его товарищи погибли. Точный гранатометчик находится под следствием.

Тогда в результате взрыва погибла молодая полицейская Виктория Шпилька. Пострадали 25 человек. СБУ заявила: на место теракта полицейских «заманила» 18-летняя харьковчанка. Девушка позвонила на спецлинию и сообщила о якобы проникновении неизвестных внутрь магазина. Взрыв произошел, когда полицейские прибыли на место по этому вызову. За фейковый звонок в полицию фигурантка планировала получить 100 долларов. А получила подозрение.

Об этом заявила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины». Оккупанты бомбят объекты хранения газа и производственные мощности в Харьковской и Черниговской областях. Всего было применено около 60 ударных дронов.

Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании возле частных домов. На момент, когда мы готовили выпуск, информации о пострадавших не было. Позже в облпрокуратуре сообщили: это первый случай применения по Харькову FPV-дрона на оптоволокне.

Она состоится онлайн, сообщили в мэрии. Планируют внести изменения в бюджет города.

24 февраля в обращение ввели три новые 10-гривневые монеты из серии «Мы сильные. Мы вместе». Они посвящены Запорожской, Харьковской и Херсонской областям. Таких в обращении будет 54 миллиона.

Соответствующий прогноз дал Региональный центр по гидрометеорологии. Ожидается, что среднемесячная температура будет почти полтора градуса тепла. Также выпадет нормальное для этого периода количество осадков.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

