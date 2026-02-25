«Военные пытались избежать конфликта» — ОТЦК об избиении мужчины в Харькове

Заявление о якобы избиении 54-летнего харьковчанина военнослужащими ТЦК, по факту которого ранее уже начала уголовное производство полиция, прокомментировали в Харьковском ОТЦК и СП. Мол, мужчина вел себя агрессивно.

В ОТЦК подчеркнули, что их руководство проверяет обстоятельства происшествия и уже начало служебное расследование, по результатам которого обещает принять «соответствующие организационные и дисциплинарные меры».

Также устанавливают, является ли гражданин ветераном ВСУ. Инцидент с указанным мужчиной произошел в ходе проведения военнослужащими ТЦК мероприятий по оповещению, сообщили в ведомстве.

«Гражданский, которого попросили предоставить военно-учетные документы, начал неадекватно вести себя, проявлял агрессию и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения. Военнослужащие сначала пытались избежать конфликта, но за нарушение требований действующего законодательства гражданин был доставлен в РТЦК и СП. В помещении ТЦК агрессивное поведение мужчины усилилось. Гражданин ударил военнослужащего ТЦК и СП. В ходе этой стычки военнослужащий и гражданин получили телесные повреждения. На место происшествия дежурной службой была вызвана скорая помощь», — предоставили свою версию событий в ОТЦК.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ГУ Нацполиции в Харьковской области открыло уголовное производство по факту избиения 54-летнего харьковчанина. По словам заявителя, его отца остановили на одной из улиц города военнослужащие, после чего доставили в ТЦК и СП. Там, по словам сына, мужчину избили. Медики зафиксировали наличие телесных повреждений, характер и степень тяжести которых устанавливают. Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ.

В версии событий сына, которую распространили в соцсетях, все происходило 23 февраля, когда его отец вышел на улицу без телефона и документов. Мужчина — якобы инвалид 3-й группы, ветеран, участник боевых действий, снятый с воинского учета в связи с негодностью.

Внимание! Видео 18+