Live

«Военные пытались избежать конфликта» — ОТЦК об избиении мужчины в Харькове

Происшествия 18:04   25.02.2026
Елена Нагорная
«Военные пытались избежать конфликта» — ОТЦК об избиении мужчины в Харькове

Заявление о якобы избиении 54-летнего харьковчанина военнослужащими ТЦК, по факту которого ранее уже начала уголовное производство полиция, прокомментировали в Харьковском ОТЦК и СП. Мол, мужчина вел себя агрессивно.

В ОТЦК подчеркнули, что их руководство проверяет обстоятельства происшествия и уже начало служебное расследование, по результатам которого обещает принять «соответствующие организационные и дисциплинарные меры».

Также устанавливают, является ли гражданин ветераном ВСУ. Инцидент с указанным мужчиной произошел в ходе проведения военнослужащими ТЦК мероприятий по оповещению, сообщили в ведомстве.

«Гражданский, которого попросили предоставить военно-учетные документы, начал неадекватно вести себя, проявлял агрессию и пытался совершить нападение на военнослужащих группы оповещения. Военнослужащие сначала пытались избежать конфликта, но за нарушение требований действующего законодательства гражданин был доставлен в РТЦК и СП. В помещении ТЦК агрессивное поведение мужчины усилилось. Гражданин ударил военнослужащего ТЦК и СП. В ходе этой стычки военнослужащий и гражданин получили телесные повреждения. На место происшествия дежурной службой была вызвана скорая помощь», — предоставили свою версию событий в ОТЦК.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ГУ Нацполиции в Харьковской области открыло уголовное производство по факту избиения 54-летнего харьковчанина. По словам заявителя, его отца остановили на одной из улиц города военнослужащие, после чего доставили в ТЦК и СП. Там, по словам сына, мужчину избили. Медики зафиксировали наличие телесных повреждений, характер и степень тяжести которых устанавливают. Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ.

В версии событий сына, которую распространили в соцсетях, все происходило 23 февраля, когда его отец вышел на улицу без телефона и документов. Мужчина — якобы инвалид 3-й группы, ветеран, участник боевых действий, снятый с воинского учета в связи с негодностью.

Внимание! Видео 18+

 

Читайте также: «Я буду реагировать» — Терехов про мобилизацию в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное 25 февраля: перестрелка оккупантов, прогноз на март
Новости Харькова — главное 25 февраля: перестрелка оккупантов, прогноз на март
25.02.2026, 16:46
Ждать ли сюрпризов от марта? Прогноз от синоптиков для Харькова и области
Ждать ли сюрпризов от марта? Прогноз от синоптиков для Харькова и области
25.02.2026, 13:03
По Харькову ударил вражеский дрон – Терехов
По Харькову ударил вражеский дрон – Терехов
25.02.2026, 15:27
Сегодня 25 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 февраля 2026: какой праздник и день в истории
25.02.2026, 06:00
Удар по «Новой почте» под Харьковом: экологи оценили ущерб
Удар по «Новой почте» под Харьковом: экологи оценили ущерб
25.02.2026, 11:12
Пожар в пятиэтажке на пр. Индустриальном в Харькове — есть погибший (фото)
Пожар в пятиэтажке на пр. Индустриальном в Харькове — есть погибший (фото)
25.02.2026, 19:05

Новости по теме:

07.10.2025
Избиение учителя в Харькове: реакция экс-работника ТЦК на приговор (видео)
15.08.2025
Мужчина, побивший друга и укравший его авто в Харькове, получил 8,5 лет неволи
01.08.2025
Запер и отрезал волосы: в Харькове будут судить навязчивого поклонника
20.07.2025
Парень ворвался в помещение ТЦК на Харьковщине и избил полицейского — НПУ 📹
05.07.2025
В Харькове женщина в крови выбежала из дома на улицу: что случилось


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Военные пытались избежать конфликта» — ОТЦК об избиении мужчины в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2026 в 18:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заявление о якобы избиении 54-летнего харьковчанина военнослужащими ТЦК, по факту которого ранее уже начала уголовное производство полиция, прокомментировали в ОТЦК и СП.".