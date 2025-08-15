Мужчина, побивший друга и укравший его авто в Харькове, получил 8,5 лет неволи

Избиение друга произошло вечером 12 июля 2024 на Северной Салтовке, сообщает Харьковская областная прокуратура.

На встрече компании друзей в квартире по ул. Натальи Ужвий в Харькове обвиняемый решил поухаживать за сожительницей одного из товарищей. Женщина сделала ему замечание, это вызвало ссору. Во время стычки обвиняемый умышленно несколько раз ударил кулаками по лицу своего товарища. Потерпевший упал на пол, а горе-ловелас продолжил пинать его ногами по грудной клетке.

После избиения злоумышленник забрал ключи от принадлежащего потерпевшему автомобиля Daewoo Lanos, сел за руль и уехал с места преступления. Во время движения автомобиль слетел в кювет.

Приговор мужчина ожидал под стражей. На суде он вину не признал. Суд признал виновным 35-летнего мужчину в незаконном завладении автомобилем, сопряженном с насилием. Приговор вынес Киевский райсуд Харькова и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев за решеткой.

Читайте также: В Харьковской области изменили длительность комендантского часа