В Харьковской области изменили длительность комендантского часа

Общество 11:48   15.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа Фото: Олег Синегубов/Telegram

О том, что в Харьковской области изменился комендантский час, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Его длительность уменьшили и теперь комендантский будет начинаться в 00:00 и заканчиваться в 05:00.

По-новому ограничения будут действовать с 00:00 17 августа – то есть, с субботы на воскресенье.

«Вопрос сокращения комендантского часа неоднократно поднимали представители бизнеса и ритейла в ходе заседаний платформы «Диалог власти и бизнеса». Данное предложение подробно рассмотрели с Министерством внутренних дел Украины, Минобороны, СБУ и Минэкономики. Также изучили опыт соседних прифронтовых регионов, где комендантский час введен с 00:00 до 05:00. Внедрение такого решения в Харьковской области позволит предпринимателям увеличить время работы, что положительно повлияет на экономический климат области», – объяснил Синегубов.

При этом, акцентировал он, решение не касается громад, где объявили собственный усиленный комендантский  час.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
