На Харківщині змінили тривалість комендантської години

На Харківщині змінили тривалість комендантської години

Про те, що на Харківщині змінилася комендантська година, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Її тривалість зменшили і тепер комендантська починатиметься о 00:00 і закінчуватиметься о 05:00.

По-новому обмеження діятимуть із 00:00 17 серпня – тобто з суботи на неділю.

“Питання скорочення комендантської години неодноразово піднімали представники бізнесу та ритейлу в ході засідань платформи «Діалог влади та бізнесу». Дану пропозицію ми детально розглянули з Міністерством внутрішніх справ України, Міноборони, СБУ та Мінекономіки. Також вивчили досвід сусідніх прифронтових регіонів, де комендантська година запроваджена з 00:00 до 05:00. Впровадження такого рішення на Харківщині дозволить підприємцям збільшити час роботи, що позитивно вплине на економічний клімат області”, – пояснив Синєгубов.

При цьому, наголосив він, рішення не стосується громад, де оголосили власну посилену комендантську годину.

