Знищили тартак, пошкоджені будинки та енергомережі – удар по Лютівці (фото)
Фото: Віктор Коваленко
Про те, що росіяни вдарили по Лютівці Золочівської громади, повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
“Приліт” зафіксували 15 серпня о 01:05.
Окупанти випустили по селу БпЛА невстановленого типу.
“В результаті влучань знищено лісопильне приміщення місцевого сільгосппідприємства, пошкоджено три двоквартирні будинки та енергомережі”, – уточнив Коваленко.
Загиблих та поранених через атаку немає, додав начальник селищної військової адміністрації.
