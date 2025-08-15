Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Знищили тартак, пошкоджені будинки та енергомережі – удар по Лютівці (фото)

Події 11:25   15.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Знищили тартак, пошкоджені будинки та енергомережі – удар по Лютівці (фото) Фото: Віктор Коваленко

Про те, що росіяни вдарили по Лютівці Золочівської громади, повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

Росіяни обстріляли Золочівську громаду
Фото: Віктор Коваленко

“Приліт” зафіксували 15 серпня о 01:05.

Росіяни обстріляли Золочівську громаду
Фото: Віктор Коваленко

Окупанти випустили по селу БпЛА невстановленого типу.

Росіяни обстріляли Золочівську громаду
Фото: Віктор Коваленко

“В результаті влучань знищено лісопильне приміщення місцевого сільгосппідприємства, пошкоджено три двоквартирні будинки та енергомережі”, – уточнив Коваленко.

Росіяни обстріляли Золочівську громаду
Фото: Віктор Коваленко

Загиблих та поранених через атаку немає, додав начальник селищної військової адміністрації.

Читайте також: ЗСУ вдарили по Олі в РФ: як це пов’язано з Іраном та «Шахедами»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Скорочення комендантської: у Харкові подовжать роботу міського транспорту
Скорочення комендантської: у Харкові подовжать роботу міського транспорту
15.08.2025, 12:34
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
14.08.2025, 10:25
На Харківщині змінили тривалість комендантської години
На Харківщині змінили тривалість комендантської години
15.08.2025, 11:48
Про бої та втрати РФ на півночі області повідомили в ОТУВ “Харків”
Про бої та втрати РФ на півночі області повідомили в ОТУВ “Харків”
15.08.2025, 11:40
“У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією
“У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією
15.08.2025, 10:48
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55

Новини за темою:

09:56
“Прильоти” по лікарні в Золочеві: Коваленко повідомив, що горіло (відео)
18:56
Авіаудар по Золочеву на Харківщині – хлопчика з мамою дістали з-під завалів
13:39
Половина громади на Харківщині знищена: скільки людей живе у прикордонні
06:55
Сподівання пригнічують – що думають про Трампа і мир на прикордонні Харківщини
09:26
Постраждали двоє дітей, пошкоджені 22 будинки – на Золочів скинули КАБи (фото)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Знищили тартак, пошкоджені будинки та енергомережі – удар по Лютівці (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 11:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що росіяни вдарили по Лютівці Золочівської громади, повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.".