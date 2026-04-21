Сільгосппідприємство на Харківщині атакував FPV — влетів у резервуар із газом

Оригінально 17:19   21.04.2026
Елена Нагорная
Сільгосппідприємство на Харківщині атакував FPV — влетів у резервуар із газом

Одразу декілька атак безпілотниками зазнала Золочівська громада вдень 21 квітня, повідомив МГ “Об’єктив” очільник СВА Віктор Коваленко. 

О 15:50 FPV-дрон влучив в резервуар для зберігання скрапленого газу на місцевому сільгосппідприємстві у селищі Золочів. Знищені резервуар та прилегла будівля.

Внаслідок ще однієї атаки FPV по Золочеву о 14:10 пошкоджені п’ять приватних автівок.

О 13:30 БпЛА невстановленого типу атакував село Карасівка. Внаслідок прямого влучання знищений цивільний легковик.

На щастя, в усіх випадках минулося без постраждалих.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вдень 21 квітня російські безпілотники вкотре атакували Богодухів. Там одна жінка отримала травми, ще дві — зазнали гострого стресу.

