Сільгосппідприємство на Харківщині атакував FPV — влетів у резервуар із газом
Фото Віктора Коваленка
Одразу декілька атак безпілотниками зазнала Золочівська громада вдень 21 квітня, повідомив МГ “Об’єктив” очільник СВА Віктор Коваленко.
О 15:50 FPV-дрон влучив в резервуар для зберігання скрапленого газу на місцевому сільгосппідприємстві у селищі Золочів. Знищені резервуар та прилегла будівля.
Внаслідок ще однієї атаки FPV по Золочеву о 14:10 пошкоджені п’ять приватних автівок.
О 13:30 БпЛА невстановленого типу атакував село Карасівка. Внаслідок прямого влучання знищений цивільний легковик.
На щастя, в усіх випадках минулося без постраждалих.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вдень 21 квітня російські безпілотники вкотре атакували Богодухів. Там одна жінка отримала травми, ще дві — зазнали гострого стресу.
Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 17:19;