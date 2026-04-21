Сельхозпредприятие на Харьковщине атаковал FPV — влетел в резервуар с газом

Сразу нескольким атакам беспилотников подверглась Золочевская громада днём 21 апреля, сообщил МГ «Объектив» глава ПВА Виктор Коваленко.

В 15:50 FPV-дрон попал в резервуар для хранения сжиженного газа на местном сельхозпредприятии в поселке Золочев. Уничтожены резервуар и прилегающее здание.

В результате еще одной атаки FPV по Золочеву в 14:10 повреждены пять автомобилей.

В 13:30 БпЛА неустановленного типа атаковал село Карасевка. В результате прямого попадания уничтожена легковушка.

К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Как сообщала МГ «Объектив», днём 21 апреля российские беспилотники в очередной раз атаковали Богодухов. Там одна женщина получила травмы, ещё у двух — острая стрессовая реакция.