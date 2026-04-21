Сельхозпредприятие на Харьковщине атаковал FPV — влетел в резервуар с газом
Фото Виктора Коваленко
Сразу нескольким атакам беспилотников подверглась Золочевская громада днём 21 апреля, сообщил МГ «Объектив» глава ПВА Виктор Коваленко.
В 15:50 FPV-дрон попал в резервуар для хранения сжиженного газа на местном сельхозпредприятии в поселке Золочев. Уничтожены резервуар и прилегающее здание.
В результате еще одной атаки FPV по Золочеву в 14:10 повреждены пять автомобилей.
В 13:30 БпЛА неустановленного типа атаковал село Карасевка. В результате прямого попадания уничтожена легковушка.
К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.
Как сообщала МГ «Объектив», днём 21 апреля российские беспилотники в очередной раз атаковали Богодухов. Там одна женщина получила травмы, ещё у двух — острая стрессовая реакция.
Читайте также: Тактика обстрелов несколько изменилась, констатировал Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: золочів, коваленко, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сельхозпредприятие на Харьковщине атаковал FPV — влетел в резервуар с газом», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 17:19;