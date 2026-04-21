Враг снова обстрелял Богодухов: есть пострадавшие, повреждены дома (фото)

Происшествия 13:32   21.04.2026
Виктория Яковенко
В результате атаки БпЛА в городе Богодухов травмы получила 46-летняя женщина, острая реакция на стресс – у 18-летней и 83-летней женщин, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Повреждены два жилых дома, хозяйственное сооружение. Профильные службы устраняют последствия обстрелов», — отметил Синегубов.

Напомним, накануне, 20 апреля, по городу Богодухов армия РФ нанесла авиаудар. Попадание – в местную автозаправочную станцию. На месте «прилета» возник пожар. Повреждены автомобили, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Пострадали три гражданских мужчин – 43, 45, 64 лет. С ранениями их доставили в больницу.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: 12 пострадавших, есть разрушения

21.04.2026, 14:21
21.04.2026, 09:11
21.04.2026, 12:08
21.04.2026, 12:34
21.04.2026, 09:06
21.04.2026, 14:18

20.04.2026
16.04.2026
13.04.2026
06.04.2026
25.02.2026
  Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 13:32;

