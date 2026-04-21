Ворог знову обстріляв Богодухів: є постраждалі, пошкоджені будинки (фото)

Події 13:32   21.04.2026
Вікторія Яковенко
Внаслідок атаки БпЛА у місті Богодухів травми отримала 46-річна жінка, гостра реакція на стрес – у 18-річної та 83-річної жінок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджено два житлові будинки, господарчу споруду. Профільні служби усувають наслідки обстрілу», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, напередодні, 20 квітня, по місту Богодухів армія РФ завдала авіаудару. Влучання – у місцеву автозаправну станцію. На місці “прильоту” виникла пожежа. Пошкоджені автомобілі, повідомляли у ГУ Нацполіції у Харківській області. Постраждали троє цивільних чоловіків – 43, 45, 64 років. З пораненнями їх доправили до лікарні.

