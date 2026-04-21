Ворог знову обстріляв Богодухів: є постраждалі, пошкоджені будинки (фото)
Фото: Олег Синєгубов
Внаслідок атаки БпЛА у місті Богодухів травми отримала 46-річна жінка, гостра реакція на стрес – у 18-річної та 83-річної жінок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Пошкоджено два житлові будинки, господарчу споруду. Профільні служби усувають наслідки обстрілу», – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, напередодні, 20 квітня, по місту Богодухів армія РФ завдала авіаудару. Влучання – у місцеву автозаправну станцію. На місці “прильоту” виникла пожежа. Пошкоджені автомобілі, повідомляли у ГУ Нацполіції у Харківській області. Постраждали троє цивільних чоловіків – 43, 45, 64 років. З пораненнями їх доправили до лікарні.
Популярно
- Теги: Богодухов, обстріл, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ворог знову обстріляв Богодухів: є постраждалі, пошкоджені будинки (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 13:32;