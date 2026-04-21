Доба на Харківщині: 12 постраждалих, є руйнування

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Через удари постраждали 12 людей, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали 48-річний і 19-річний чоловіки, жінки 50, 43, 77, 58, 52, 79 років і 17-річна дівчина; у м. Богодухів зазнали травм чоловіки 64, 45, 43 років. Також медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який 19 квітня зазнав поранень у м. Ізюм“, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

вісім БпЛА типу “Герань-2”;

16 БпЛА типу “Молния”;

сім fpv-дронів;

29 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.