Доба на Харківщині: 12 постраждалих, є руйнування
Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Через удари постраждали 12 людей, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків постраждали 48-річний і 19-річний чоловіки, жінки 50, 43, 77, 58, 52, 79 років і 17-річна дівчина; у м. Богодухів зазнали травм чоловіки 64, 45, 43 років. Також медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який 19 квітня зазнав поранень у м. Ізюм“, – уточнив начальник ХОВА.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- вісім БпЛА типу “Герань-2”;
- 16 БпЛА типу “Молния”;
- сім fpv-дронів;
- 29 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: начальник ХОВА, обстріли, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Доба на Харківщині: 12 постраждалих, є руйнування», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 08:51;