Доба на Харківщині: 12 постраждалих, є руйнування

Події 08:51   21.04.2026
Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та 13 населених пунктів області. Через удари постраждали 12 людей, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків постраждали 48-річний і 19-річний чоловіки, жінки 50, 43, 77, 58, 52, 79 років і 17-річна дівчина; у м. Богодухів зазнали травм чоловіки 64, 45, 43 років. Також медики надали допомогу 51-річному чоловіку, який 19 квітня зазнав поранень у м. Ізюм“, – уточнив начальник ХОВА.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • вісім БпЛА типу “Герань-2”;
  • 16 БпЛА типу “Молния”;
  • сім fpv-дронів;
  • 29 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах області.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
