Армия РФ ударила по Золочеву: среди пострадавших – дети, последствия (фото)

Происшествия 16:03   09.04.2026
Виктория Яковенко
Армия РФ ударила по Золочеву: среди пострадавших – дети, последствия (фото) Фото: Олег Синегубов

Сегодня, 9 апреля, около 12:00 оккупанты из РСЗО обстреляли поселок Золочев. Последствия удара показал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Пяти людям, из которых трое – дети, понадобилась помощь медиков. Одна из пострадавших женщин – в тяжелом состоянии, сейчас врачи делают все для ее спасения», – рассказал Синегубов.

В результате обстрела повреждены 26 домов, хозяйственные сооружения и энергосети.

удар по Золочеву
Фото: Олег Синегубов
удар по Золочеву
Фото: Олег Синегубов
удар по Золочеву
Фото: Олег Синегубов
удар по Золочеву
Фото: Олег Синегубов

Предварительно, оккупанты ударили из РСЗО «Град», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов уточнял, что тяжелые ранения получила 67-летняя женщина. У 13-летнего мальчика – ссадины и острая реакция на стресс, 14-летняя девочка и 16-летний парень испытали сильный стресс. Также 72-летняя женщина имела стрессовую реакцию.

Читайте также: Вражеский дрон попал в «Газель» на Харьковщине: водитель погиб (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
09.04.2026, 11:20
Новости Харькова – главное 9 апреля: продвижение РФ, удар по Золочеву
Новости Харькова – главное 9 апреля: продвижение РФ, удар по Золочеву
09.04.2026, 15:23
«Критические долги Харькова»: Терехов ответил про финансовое положение города
«Критические долги Харькова»: Терехов ответил про финансовое положение города
09.04.2026, 13:31
Сегодня 9 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 апреля 2026: какой праздник и день в истории
09.04.2026, 06:00
Эвакуация продолжается: самому младшему выехавшему – два года, старшему – 84
Эвакуация продолжается: самому младшему выехавшему – два года, старшему – 84
09.04.2026, 10:50
Армия РФ ударила по Золочеву: среди пострадавших – дети, последствия (фото)
Армия РФ ударила по Золочеву: среди пострадавших – дети, последствия (фото)
09.04.2026, 16:03

Новости по теме:

28.03.2026
Живые мертвецы в Купянске и изоляция севера Харьковщины – обзор фронта (видео)
26.03.2026
До Золочева на Харьковщине не будут ходить электрички: как сократили маршруты
18.03.2026
Свет вернули в Золочев после ночной атаки БпЛА
15.03.2026
Двое раненых – россияне дважды ударили БпЛА по Золочеву в Харьковской области
12.03.2026
Что происходит на трассе «Харьков-Золочев»? Коваленко отреагировал на панику


  Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 16:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 9 апреля, около 12:00 оккупанты из РСЗО обстреляли поселок Золочев. Последствия удара показал глава ХОВА Олег Синегубов.".