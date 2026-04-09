Армия РФ ударила по Золочеву: среди пострадавших – дети, последствия (фото)
Сегодня, 9 апреля, около 12:00 оккупанты из РСЗО обстреляли поселок Золочев. Последствия удара показал глава ХОВА Олег Синегубов.
«Пяти людям, из которых трое – дети, понадобилась помощь медиков. Одна из пострадавших женщин – в тяжелом состоянии, сейчас врачи делают все для ее спасения», – рассказал Синегубов.
В результате обстрела повреждены 26 домов, хозяйственные сооружения и энергосети.
Предварительно, оккупанты ударили из РСЗО «Град», сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов уточнял, что тяжелые ранения получила 67-летняя женщина. У 13-летнего мальчика – ссадины и острая реакция на стресс, 14-летняя девочка и 16-летний парень испытали сильный стресс. Также 72-летняя женщина имела стрессовую реакцию.
Читайте также: Вражеский дрон попал в «Газель» на Харьковщине: водитель погиб (видео)
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 16:03;