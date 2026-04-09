Новости Харькова – главное 9 апреля: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:13
Причины ночных тревог в Харькове и области
Тревогу этой ночью объявляли дважды. Первая – звучала с 00:08 до 02:46. Мониторинговые ТГ-каналы информировали, что в пригороде летали беспилотники, однако скоре – пропали. Уже в 02:39 в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Харьковщину вновь выдвинулись БпЛА.
Еще одна тревога прозвучала в 05:59. Ранее защитники неба писали о КАБах, которые летят на регион.
В 06:59 прозвучал отбой. Информации о «прилетах» и разрушениях не было.
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков, хроника;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 07:13;