Новости Харькова – главное 9 апреля: как прошла ночь

07:13

Причины ночных тревог в Харькове и области

Тревогу этой ночью объявляли дважды. Первая – звучала с 00:08 до 02:46. Мониторинговые ТГ-каналы информировали, что в пригороде летали беспилотники, однако скоре – пропали. Уже в 02:39 в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на Харьковщину вновь выдвинулись БпЛА.

Еще одна тревога прозвучала в 05:59. Ранее защитники неба писали о КАБах, которые летят на регион.

В 06:59 прозвучал отбой. Информации о «прилетах» и разрушениях не было.