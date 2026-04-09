Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState снова обновил карту

Днем 9 апреля аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск в Харьковской области.

Согласно карте осинтеров, оккупанты имеют успехи вблизи Песчаного. Населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.

Напомним, накануне, 8 апреля, в DeepState информировали, что враг смог захватить новые земли вблизи Петропавловки. Этот населенный пункт расположен на востоке от Купянска. А расстояние между ними составляет примерно 7-8 километров.

Отметим, до этого аналитики проекта сообщали об успехах армии РФ возле Песчаного 2 апреля.