Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState снова обновил карту

Фронт 16:44   09.04.2026
Виктория Яковенко
Днем 9 апреля аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск в Харьковской области.

Согласно карте осинтеров, оккупанты имеют успехи вблизи Песчаного. Населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.

Напомним, накануне, 8 апреля, в DeepState информировали, что враг смог захватить новые земли вблизи Петропавловки. Этот населенный пункт расположен на востоке от Купянска. А расстояние между ними составляет примерно 7-8 километров.

Отметим, до этого аналитики проекта сообщали об успехах армии РФ возле Песчаного 2 апреля.

Читайте также: «Можно даже не заметить» – ОВА подробно об угрозе «пряников» на Харьковщине

Гроза надвигается на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
«Критические долги Харькова»: Терехов ответил про финансовое положение города
Новости Харькова – главное 9 апреля: продвижение РФ, удар по Золочеву
Эвакуация продолжается: самому младшему выехавшему – два года, старшему – 84
Армия РФ ударила по Золочеву: среди пострадавших – дети, последствия (фото)
Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — сводка Генштаба ВСУ
Если вам интересна новость: «Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState снова обновил карту», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

