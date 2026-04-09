Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState снова обновил карту
Фото: DeepState
Днем 9 апреля аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск в Харьковской области.
Согласно карте осинтеров, оккупанты имеют успехи вблизи Песчаного. Населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.
Напомним, накануне, 8 апреля, в DeepState информировали, что враг смог захватить новые земли вблизи Петропавловки. Этот населенный пункт расположен на востоке от Купянска. А расстояние между ними составляет примерно 7-8 километров.
Отметим, до этого аналитики проекта сообщали об успехах армии РФ возле Песчаного 2 апреля.
Читайте также: «Можно даже не заметить» – ОВА подробно об угрозе «пряников» на Харьковщине
Популярно
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 16:44;