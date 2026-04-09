Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — сводка Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Шесть атак российских военных зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды пытался укрепить свои позиции в районе Волчанских Хуторов. Одна атака продолжается.
На Купянском направлении россияне четыре раза проводили штурмовые действия в районах Петропавловки и Новоосиново.
Напомним, утром 9 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз около Волчанских Хуторов, Старицы, Красного Первого и Прилипки. Тем временем на Купянском – ВСУ отбили восемь штурмов противника в районе Петропавловки, Новоосиново, Ковшаровки и Новоплатоновки.
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 17:11;