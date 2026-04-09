Live

Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — сводка Генштаба ВСУ

Фронт 17:11   09.04.2026
Елена Нагорная
Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — сводка Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Шесть атак российских военных зафиксировал с начала суток и по состоянию на 16:00 в Харьковской области Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды пытался укрепить свои позиции в районе Волчанских Хуторов. Одна атака продолжается.

На Купянском направлении россияне четыре раза проводили штурмовые действия в районах Петропавловки и Новоосиново.

Напомним, утром 9 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в течение минувших суток на Харьковщине было 15 боев. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз около Волчанских Хуторов, Старицы, Красного Первого и Прилипки. Тем временем на Купянском – ВСУ отбили восемь штурмов противника в районе Петропавловки, Новоосиново, Ковшаровки и Новоплатоновки.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

